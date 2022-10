Bolsas da Europa fecham em alta, com mudanças de planos do Reino Unido

14/10/2022 | 13:53



Os mercados acionários da Europa fecharam com ganhos, nesta sexta-feira. Investidores estiveram atentos ao noticiário vindo do governo do Reino Unido, em dia que teve a saída do ministro das Finanças local, Kwasi Kwarteng, e uma mudança nos planos fiscais da premiê Liz Truss, que veio a público para tentar acalmar o quadro recente, após suas ideias terem sido anteriormente recebidas com ceticismo por investidores.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,56%, em 391,31 pontos. Na comparação semanal, ele caiu 0,09%.

Kwarteng saiu do posto para dar lugar a Jeremy Hunt. A premiê disse lamentar a mudança, mas o agora ex-ministro disse em sua carta que atendia um pedido da própria Truss. A primeira-ministra disse que mudou de ideia e decidiu manter o aumento no imposto corporativo planejado pelo governo anterior, acrescentando que seu foco era garantir estabilidade econômica ao país.

A consultoria financeira deVere Group considerou que o alívio trazido por Truss deve ser "breve" e vê comportamento errático na administração, além de qualificar o recuo como "embaraçoso". A Capital Economics, por sua vez, também acreditava que seria preciso mais para a credibilidade ser restaurada, e lembrava que o novo plano ainda deixaria rombo fiscal bilionário.

Nas bolsas europeias, ao menos nesta sexta-feira o noticiário foi bem recebido. Com isso, ficaram em segundo plano as renovadas promessas de aperto monetário do Banco Central Europeu (BCE). Presidente da instituição, Christine Lagarde reforçou a perspectiva de alta de juros e alertou contra previsões "muito otimistas" pelo mercado.

Na agenda de indicadores, o déficit comercial da zona do euro atingiu recorde de 47,3 bilhões de euros em agosto.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,12%, em 6.858,59 pontos. Na semana, porém, houve queda de 1,89%.

Em Frankfurt, o índice DAX avançou 0,67%, para 12.437,81 pontos, com alta de 1,34% na comparação semanal.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 registrou ganho de 0,90%, a 5.931,92 pontos. A bolsa francesa teve alta de 1,11% na comparação semanal.

O índice FTSE MIB, da Bolsa de Milão, fechou em alta de 0,70%, em 20.930,81 pontos. Na semana, o avanço foi de 0,14%.

Em Madri, o índice IBEX 35 subiu 0,65%, a 7.396,70 pontos. Na comparação semanal, ele recuou 0,54%.

Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 fechou com ganho de 1,64%, em 5.340,00 pontos. Já na semana, o índice português caiu 0,27%.