Liz Truss busca acalmar mercado e diz que seguirá com alta no imposto corporativo

14/10/2022 | 13:14



A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, disse ser necessário reassegurar os mercados do compromisso fiscal de seu governo. "Assim sendo, decidi manter o aumento no imposto corporativo planejado pelo governo anterior", afirmou, em coletiva à imprensa nesta sexta-feira.

A proposta do ex-ministro Rishi Sunak prevê que o imposto suba de 19% para 25.

"A maneira como estamos entregando nossa missão agora precisa mudar", disse a premiê, que garantiu ter como prioridade a estabilidade econômica e alto crescimento no país.

Liz Truss afirmou que agirá em nome do interesse nacional.

"O que fiz hoje foi para garantir que tenhamos estabilidade econômica no país", disse.

A premiê nomeou Jeremy Hunt como novo ministro das Finanças, após a saída de Kwasi Kwarteng.