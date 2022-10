Jojo Todynho treta com vizinha e compartilha discussão nas redes sociais: Quem quer respeito, deve respeito

14/10/2022 | 13:11



Mais uma polêmica para a conta! Muito irritada, Jojo Todynho apareceu em seus Stories do Instagram na noite da última quinta-feira, dia 13, para compartilhar uma situação super chata que precisou enfrentar enquanto curtia um momento de descanso na casa de sua avó em Bangu, no Rio de Janeiro.

Tudo começou quando a cantora viu uma publicação no Instagram envolvendo seu nome. O post foi feito por uma vizinha, usando uma foto de Jojo com seu irmão de consideração, e na legenda a mulher chamou a cantora de estrume ridículo e gorda ridícula.

- Eu vou falar porque eu sou papo reto. Quem quer respeito, deve respeito. Uma fulana aqui do bairro da minha avó pegou uma foto minha e do irmão, escreveu absurdos, me chamou de gorda. Então eu vim aqui bater no portão dela, eu fiz um escândalo para ela passar vergonha na rua. Eu vim perguntar qual história que ela sabe da minha vida, desabafou.

A influenciadora fez questão de deixar tudo muito bem explicado para os seus seguidores, e para provar que de fato foi até a casa da mulher para confrontá-la, Jojo postou um vídeo do momento, que acabou viralizando na internet.

Na sequência de vídeos publicados por Jojo, ela ainda afirma que ninguém deve se sentir obrigado a gostar dela, mas o mínimo que todos devem ter é respeito. A cantora ainda chegou a dizer que teve vontade de agredir fisicamente a vizinha, mas preferiu não o fazer para não acabar levando um processo.

- Ela quer colocar silicone, mas não as minhas custas. Minha tia vai ganhar um PIX de mil reais porque não precisou bater, mas veio para defender a sobrinha dela, porque eu não sou largada nesse mundo.

Jojo ainda se defendeu dos comentários sobre o seu corpo e afirmou que considera a mulher gordofóbica por conta dos comentários sobre o seu peso.

A gordura é minha, não ofende e não desrespeita ninguém, sou gorda sim? Não pedi opinião de ninguém, ninguém é obrigado a gostar de mim, mas respeitar sim, escreveu.

No final da noite, Jojo ainda deixou bem claro que já está em contato com sua advogada, a Doutura Natália, o que deixou um cheirinho de possível processo vindo aí.

Eita!