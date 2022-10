Alexandre Nero e Ana Maria Braga mostram bastidores de cena em Travessia e apresentora comemora: Adoro fazer novela

14/10/2022 | 13:11



Glória Perez preparou uma série de surpresas na novela Travessia. Além de trazer os personagens Stênio e Helô de volta, a autora ainda colocou o advogado para participar do Mais Você. Ana Maria Braga teve a honra de estar da trama, em uma cena que foi ar na última quinta-feira, dia 13, e ainda exibiu os bastidores das gravações durante o programa matinal nesta sexta-feira, dia 14.

Durante uma conversa nos sets, Alexandre Nero revelou como foi contracenar com a apresentadora.

- É meio maluco. Faz poucos meses que eu vim aqui fazer uma entrevista com a Ana, sem o personagem, fui eu, Alexandre. Agora, pela primeira vez, eu vou fazer com a Ana um personagem.

O ator ainda comentou o retorno do personagem, que apareceu pela primeira vez em Salve Jorge no ano de 2012, e é tão amado pelo público.

- É um personagem que existiu, mas primeiro que ele era um personagem muito satélite, ele aparecia muito pouco naquela novela. As pessoas lembram muito dele naquela relação que tinha e terá com a Helô, que é a Giovanna Antonelli. Agora ele aparece bastante na trama central, mas transferir esse personagem... a gente carrega justamente isso na vida. Quer dizer, o Stênio teve muitas mudanças, assim como o Alexandre. Então se alguém falar: Ah, o Stênio está diferente. Todo mundo dez anos depois é um pouco diferente.

Ao ser questionada, Ana também disse ter amado a experiência.

- Olha a responsabilidade: em uma novela da Glória Perez vou receber Alexandre Nero. Ela me ligou e eu levei um susto, porque eu falo com ela eventualmente. Ela disse: Olha, eu posso colocar um café da manhã, você recebe o personagem da novela? Eu falei: Nossa, já é uma coisa legal. Adoro fazer novela.

E ainda soltou alguns spoilers sobre o que a TV Globo está preparando em atrações para o público.

- Eu tenho um spoiler agora. Estamos no mês do nosso aniversário, então na semana que vem tem novidade no nosso programa de comemoração dos nossos 23 anos da Globo e na terça começa a nova temporada, que eu sei que tem muita gente esperando, dos Super Chefinhos. São seis meninos e meninas atores mirins que terão aulas especiais com chefes renomados e depois eles serão desafiados a fazer gostosuras na cozinha. Vai ser emoção e fofurice lá nas alturas.