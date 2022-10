5 produtos inusitados que você pode contratar por assinatura

Da Redação, com assessoria

14/10/2022



O mercado global de produtos e serviços por assinatura deve atingir US$ 1,5 trilhão até 2025, segundo estudo realizado pela consultoria de serviços financeiros UBS. O valor consolida o segmento como um dos que mais crescem no mundo, sendo que streaming, software em nuvem e delivery são as categorias mais bem-estabelecidas nesse cenário, mas não são as únicas. Diferentes indústrias estão criando formas de aproveitar os benefícios do pagamento recorrente. Veja cinco exemplos de produtos inusitados que você contratar por assinatura.

1. Passagens aéreas

A companhia aérea norte-americana Alaska Airlines lançou em 2022 o serviço Flight Pass. A empresa oferece assinaturas mensais que dão direito a um determinado número de viagens por ano. No plano de entrada (US$ 49), é possível ter acesso a seis voos (ida e volta), reservados com pelo menos 15 dias de antecedência. Para quem deseja agendar e voar no mesmo dia, o site oferece o plano Flight Pass Pro (US$ 199). Já para aqueles que viajam com frequência, a assinatura garante passagens mais acessíveis e sem risco de flutuação de preços.

2. Celulares

Com o objetivo de democratizar o acesso à tecnologia, a startup brasileira Leapfone, lançada em 2021, oferece planos de celular por assinatura. A partir de R$ 118 mensais, é possível ter acesso a um smartphone com proteção completa contra roubo, furto e danos físicos, além da possibilidade de trocar de aparelho a cada 12 meses. O modelo é vantajoso principalmente para quem troca de aparelho com frequência, costuma contratar seguro ou deseja poupar o limite do cartão de crédito, uma vez que o valor anual sai pela metade do preço cobrado no varejo.

3. Roupas

Visando promover um consumo de moda mais sustentável e acessível, a startup brasileira Clo.Rent, lançada em 2018, oferece aluguel de roupas por assinatura. No plano de entrada, por R$ 189 mensais, os clientes recebem três peças por mês. No fim do período, os itens são trocados por novas vestimentas. A solução é atraente para quem deseja estar sempre na moda, com o guarda-roupa atualizado e, claro, gastando pouco.

4. Medicamentos

Nos Estados Unidos, a assinatura de medicamentos já é uma realidade, com diversas empresas atuando no segmento. A startup PillPack vai além e entrega todos os produtos do paciente já agrupados em embalagens individuais e organizados por data e horário de ingestão. O serviço também entra em contato com os médicos para atualizar receitas e ainda cobra o reembolso direto do plano de saúde.

5. Serviços jurídicos

Honorários jurídicos nem sempre são acessíveis para pequenas empresas. Além disso, muitas vezes são pouco previsíveis. Diversas legaltechs estão surgindo para atender a essa demanda, entre elas a startup norte-americana BizCounsel. A empresa oferece assinaturas a partir de US$ 129 mensais. O plano intermediário dá direito a consultas com advogados a qualquer momento, preços tabelados para execução de processos, revisão de dois contratos de até 15 páginas e duas cobranças de dívidas, além de outros benefícios.