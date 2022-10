MP-SP acusa Brennand por cinco estupros, tortura e agressão 'gravíssima'

14/10/2022 | 12:42



O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou o empresário Thiago Brennand, preso nesta quinta-feira, 13, nos Emirados Árabes Unidos, pelos crimes de estupro, cometido cinco vezes, cárcere privado, tortura e lesão corporal gravíssima contra uma vítima que diz que foi forçada a fazer tatuagem com as iniciais do empresário.

Em documento apresentado à Justiça estadual nesta sexta-feira, 14, a Promotoria de Porto Feliz, a no interior paulista, ainda acusa o Thiago Brennand de coação no curso do processo, constrangimento ilegal, por três vezes, ameaça, por quatro vezes, registro não autorizado da intimidade sexual e divulgação de cena de estupro ou sexo, cometido oito vezes.

Os promotores ainda requereram a decretação de uma nova ordem de prisão contra o empresário. Thiago Brennand estava foragido da Justiça até esta quinta-feira, 13, quando foi capturado em Abu Dabi. Ele agora aguarda os trâmites relativos ao processo de extradição.

A acusação oferecida pelo Ministério Público paulista à Justiça nesta sexta também atingiu o tatuador que foi responsável por gravar iniciais do empresários na vítima, à força. Ele é acusado pelos crimes de tortura e lesão corporal gravíssima.

A denúncia foi oferecida na esteira de inquérito reaberto em setembro, por ordem do juiz Jorge Panserini, da 1ª Vara de Porto Feliz. O desarquivamento se deu após reportagem do Fantástico detalhar as acusações feitas pela vítima, que ainda alegou ter sofrido agressões e ter vídeo íntimo filmado sem consentimento.

Brennand já é réu pelas agressões à modelo Helena Gomes, flagradas em vídeo que viralizou nas redes sociais. Ele responde por supostos crimes de lesão corporal e corrupção de menores. No bojo de tal processo foi que a preventiva do empresário foi decretada, após ele descumprir ordem judicial para que entregasse seu passaporte à Justiça.

No mesmo dia em que o empresário foi formalmente acusado pela primeira vez, vieram à tona outras denúncias contra ele. O Fantástico mostrou depoimentos de mulheres, familiares e funcionários de estabelecimentos frequentados por Thiago Brennand. A reportagem dá destaque ao caso de uma mulher que hoje mora no exterior e diz ter sido vítima de cárcere privado, agressões e estupro quando esteve na casa do empresário, no interior de São Paulo.

Segundo ela, o caso chegou à polícia em razão de uma denúncia feita por seu irmão. Ela conta que teria desmentido a história em depoimento, pois estaria sendo ameaçada. À época, a investigação policial foi arquivada por falta de provas. As apurações serão retomadas e resultaram da denúncia apresentada nesta sexta, 14, à Justiça.