Guardiola considera Liverpool principal ameaça ao Manchester City: 'Sempre será'

14/10/2022 | 12:25



Apesar da fase oscilante vivida pelo Liverpool, décimo colocado do Campeonato Inglês e dono de apenas dez pontos, o técnico Pep Guardiola considera a equipe de Anfield a principal ameaça ao seu Manchester City, atual vice-líder, com 23 pontos, um a menos que o líder Arsenal. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, dois dias antes de enfrentar a equipe comandada por Jürgen Klopp, em duelo marcado para às 12h30 de domingo (horário de Brasília), o espanhol disse acreditar que o rival conseguirá se recuperar em breve.

"(O Liverpool) Sempre foi e sempre será (candidato ao título). Eu sei da qualidade que eles têm, e eles sabem da nossa qualidade. Se me perguntassem isso faltando cinco ou dez jogos para o fim do campeonato, eu diria que o Liverpool não poderia atingir o topo. Mas, no momento em que estamos, com a parada para a Copa do Mundo, tudo pode acontecer", comentou o treinador.

O duelo deste final de semana será em Anfield, onde Guardiola celebrou apenas uma vitória como treinador do City. O único triunfo foi a goleada por 4 a 1, em 2021, quando o estádio não recebeu torcedores por causa das restrições de combate à pandemia de covid-19. A atmosfera do local, contudo, não é vista como um fator determinante pelo espanhol.

"É claro que o público envolve todo o estádio, mas basicamente porque eles têm um bom time. É uma das maiores e mais legais atmosferas, é um prazer estar lá. Mas, como eu disse anteriormente, é um jogo de futebol, é o Liverpool, e o que importa é a qualidade que o time deles tem", avaliou.

A vitória do ano passado foi a última do City sobre o time de Klopp. Depois disso, os encontros entre as equipes terminaram em dois empates por 2 a 2 e duas vitórias do Liverpool, uma por 3 a 2 (semifinal da Copa da Inglaterra) e outra por 3 a 1 (final da Supercopa da Inglaterra).