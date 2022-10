Aos 40 anos de idade, Grazi Massafera fala da pressão por estar solteira: Eu tenho essa escolha, não preciso ceder a pressões

14/10/2022 | 12:10



Grazi Massafera viu o seu nome viralizar após sua participação em Travessia, nova novela da Rede Globo. A atriz deu vida a Débora, noiva de Guerra, mas morreu no primeiro capitulo em um acidente de carro.

Aos 40 anos de idade, solteira e mãe de Sofia, Grazi falou da pressão que sofre para arrumar um parceiro. Em uma entrevista ao veículo O Globo, ela contou que não cede as pressões:

- É uma questão de a gente não ceder a uma estrutura de cultura que institui que, se a mulher não está acompanhada, ela deu errado. [O desabafo] foi na intenção de a gente poder falar: eu tenho essa escolha, não preciso ceder a pressões. Se a gente já faz esse questionamento em relação à estética e a outros (tabus), por que não? Sou a favor de relacionamento, de encontrar o amor, mas quando se faz essa reflexão a pessoa fica ainda mais preparada para uma relação.

A atriz também falou um pouco da preparação para viver Débora:

- Tentei me jogar com a intensidade que essa personagem exigia. Eu sabia que eram só algumas cenas no primeiro capítulo, então eu tinha que contar essa história da melhor maneira possível. Ela tinha que ser meio furacão. E, para isso, nada melhor do que essa intensidade. Trabalhei cena a cena.

Diante da repercussão do seu belíssimo trabalho, Grazi agradeceu todas as mensagens de carinho:

- Nossa! É tão bacana... Fiquei tanto tempo fora da televisão, sem fazer uma personagem, só estudando. Fui para a Espanha aprender mais e, por escolha, não quis aceitar nada nos últimos anos porque foi ótimo, e ainda está sendo, passar mais tempo com a Sofia. Por esse período todo pensei: Não quero estar de novo no olho do furacão e nem quero perder isso. Estou amando o que faço, atuar, mas tem horas que entro em crise. A profissão de ator tem isso.

Agora, com as gravações de sua parte em Travessia encerradas, a atriz está se preparando para um novo desafio:

- Sou apaixonada pelo Maurinho e admiro a Gloria como autora, como mulher. Agora, tenho um filme engatado ('Uma família feliz', de Raphael Montes e José Eduardo Belmonte). E todas as cenas da novela já foram gravadas. Já entro em preparação para o longa semana que vem. Estou bem ansiosa para esse projeto, que sai do drama e vai para o suspense. Sou fascinada por filme de terror, assistia desde pequena quando minha mãe deixava.