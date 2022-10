Boa Viagem. OS 210 anos da paróquia. Uma exposição na Matriz. RJ, 21 de outubro de 1812. A elevação à Basílica.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



16/10/2022 | 00:10



Em 1812, quando a paróquia e freguesia de São Bernardo foram criadas, o que é hoje o Grande ABC iniciava lento processo de urbanização. Simplesmente não existiam denominações como Santo André, Diadema, Mauá e Paranapiacaba.

Havia as fazendas dos beneditinos, que trouxeram para a região os nomes São Bernardo e São Caetano. O trem não chegara, nem a imigração. Sequer a passagem de Dom Pedro ganhou destaque em termos de região.

A obra pública mais destacada era a Calçada do Lorena, inaugurada em 1792 para vencer em zigue-zague a Serra do Mar. A Igreja influiria para que a Borda do Campo iniciasse o lento processo de desenvolvimento, cuja mão de obra maior era a escrava.

GERMINA A SEMENTE

Há um decênio, tendo à frente o pároco Giuseppe Bortolato, uma comissão da Boa Viagem encarregou-se de celebrar os 200 anos da paróquia, inclusive com o lançamento do livro “Semente do Grande ABC”, focalizando as então quase 100 paróquias da região.

Hoje o padre Giuseppe está em Jundiaí e o seu sucessor, padre Alejandro Cifuentes Flores, pediu à paroquiana Hilda Breda que montasse uma pequena exposição no átrio da igreja.

“Foi uma seleção muito difícil” (diante de tanto material), conta Hilda.

Dois banners foram idealizados.

O primeiro focaliza o pergaminho elaborado pelo infografista Agostinho Fratini, do Diário, sobre o decreto imperial de criação da paróquia, em 1812.

O segundo pergaminho traz o decreto de elevação da paróquia a basílica, pelo papa Bento XVI.

Fotos como as que ilustram “Memória” neste domingo completam a exposição.

Exposição: Os 210 anos de nossa paróquia

Até 23 de outubro

Átrio da igreja

Rua Padre Lustosa, 292, Centro

São Bernardo do Campo

(11) 4330-5227

Crédito da foto 1 – Divulgação

FÉ COLETIVA. Momentos da Matriz da Boa Viagem, no Centro de São Bernardo, dos antigos fiéis às novas gerações: a primeira paróquia do Grande ABC

NAS ONDAS DO RÁDIO

Arquivo de Memórias Musicais

Os esquecidos (da série compositores): Ari Barroso, Luiz Airão, Adelino Moreira, Raul Sampaio, Denil Santos e Roberto e Erasmo Carlos.

Apresentação: José Clovis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570).

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570).

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 15 de outubro de 1972 – ano XV, edição 1972

ELEIÇÕES 72 – Há duas idades em política: Murilo Villegas, 209 anos, candidato a vereador pela Arena de Santo André; Fioravante Zampol, 64 anos, companheiro de chapa de Antonio Pezzolo.

CRÔNICA (Roterdan Cravo, pseudônimo de Fausto Polesi) – Cardápio do dia, frango com polenta.

PUBLICIDADE – A CTBC entra na linha para anunciar: os seus telefones têm mais algarismos.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 16 de outubro de 1992 – ano 34, edição 8206

MANCHETE – Buscas de Ulysses entram no quarto dia.

Corpo de dona Mora Guimarães enterrado no Cemitério do Araçá.

Corpo do ex-senador Severo Gomes, no Cemitério Morumbi.

Desaparecido também o corpo de dona Henriqueta Gomes.

CAMPEONATO PAULISTA – Ontem (15-10-1992), no Estádio Bruno Daniel: EC Santo André 0, Corinthians 1, gol de mão do ponta-direita Fabinho.

HOJE

Dia Mundial da Alimentação

Dia Mundial do Pão

Dia do Engenheiro de Alimentos

Dia do Médico Anestesiologista

Dia do Instrutor de Voo. Criado pela lei estadual de São Paulo de 29 de abril de 2011.

Dia do Instrutor de Autoescola

Dia da Ciência e da Tecnologia

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Açu (RN), Bananeiras (PB), Bela Vista do Paraíso (PR), Capela (AL), Carlinda (MT), Carmópolis (SE), Catuípe (RS), Marataizes (ES), Primeira Cruz (MA) e Sento Sé (BA).

SANTOS DO DIA

Edwiges da Silésia (Bavária, Alemanha, 1174 – Polônia, 1243). Padroeira dos pobres e endividados.

Geraldo Magella

Margarida Maria Alacoque (França, 1747-1690). Protetora dos devotos do Sagrado Coração de Jesus.

Josefina Vannini

Galo