Confira quais restaurantes do Grande ABC participam de festival gastronômico

Renata Fernandes



14/10/2022 | 16:10



Cinco restaurantes do Grande ABC participam do festival gastronômico ‘São Paulo Restaurant Week’ até o dia 23 de outubro. São três locais em Santo André e dois em São Bernardo que pretendem movimentar e aquecer o mercado gastronômico em período de baixa sazonalidade.

Com o objetivo de criar oportunidades e acesso à boa gastronomia, há 15 anos mais de 20 cidades brasileiras integram o Brasil Restaurant Week, um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo. Durante o evento, vários restaurantes preparam um menu especial, temático, com harmonizações diferenciadas e valor fixo para levar aos clientes experiências diferenciadas e prazerosas.

O evento atua como agente de transformação social, por meio de parcerias com instituições beneficentes. Nesta edição, o valor de R$ 2 será acrescido como sugestão à conta dos consumidores, e destinado à organização sem fins lucrativos “Chef Aprendiz”. Esse projeto capacita jovens entre 17 e 24 anos, em situação de vulnerabilidade social, para trabalharem em cozinhas de restaurantes, entre outros estabelecimentos, promovendo o desenvolvimento humano por meio da gastronomia.



Simultaneamente, ocorre o SP Burger Gourmet 5ª Edição, evento dedicado aos apaixonados por hambúrguer com seleção das melhores hamburguerias. A participante no ABC é a The Place Burger, que fica na Rua Rafael Corrêa Sampaio, 1194, bairro Santa Paula, em São Caetano.



Confira a seguir os restaurantes participantes em Santo André e São Bernardo:

Cena Restaurante (comida contemporânea)

Rua Doutor Fláquer, 571, Centro, São Bernardo

Menu +Plus





Berlin Costelaria (carnes e Grelhados)

Avenida Kennedy, 510, Jardim do Mar, São Bernardo

Menu +Plus



Casa Dom Bernardo (cozinha autoral)

Rua das Aroeiras, 510, Jardim, Santo André

Menu +Plus



Calle 54 - Shopping ABC (cozinha argentina)

Avenida Pereira Barreto, 42 Vila Gilda, Santo André

Menu +Plus

Malibu Park (cozinha variada, saudáve)

Alameda Campestre, 723 Campestre, Santo André

Menu Tradicional

The Place Burger (hamburgueria)

Rua Rafael Corrêa Sampaio, 1194, Santa Paula, São Caetano

Burguer Gourmet

Menus:

Tradicional: R$ 54,90 (almoço) e R$ 69,90 (jantar)

Plus: R$ 68,90 (almoço) e R$ 78,90 (jantar)

Premium: R$ 89,00 (almoço) e R$ 109 (jantar)

Diamond: R$ 109 (almoço) e R$ 149 (jantar)