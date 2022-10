Convite público. Vocês fizeram um grande show. O maior pós-pandemia. Valorizaram Canhotinho. Venham contar esta história.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/10/2022 | 00:10



Gente, o estúdio de TV na Rua Catequese, sede do Diário, está lindo. Ganhou vida graças à jornalista Juliana Bontorim e equipe. Imaginem uma mesa-redonda com vocês quatro. O cavaquinho do Canhoto vai repercutir como nunca, e nós vibraremos pelos poros.

Vocês fizeram história no Teatro Santos Dumont na noite de 14 de setembro de 2022. Reuniram a nata musical do Grande ABC. Lotaram o teatro. E aqueles momentos passaram rapidamente demais.

Como foi que conseguiram? Quem são vocês? Qual será a próxima atração? Venham contar pra gente. O convite está feito. A Memória e o mundo musical deste outubro de 2022 ficam na expectativa de uma resposta positiva.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Projeto Memória

QUARTETO. Valdemar, Juares, Canhotinho e João Bosco: uma história a ser contada, uma canção a ser composta...

O Brasil na Suécia.

A Copa de 1958.

Pelé vira rei.

Garrincha entorta os russos...

Texto: Milton Parron

O programa “Memória” sobre os Mundiais de futebol abordará neste dia 16 de outubro a histórica jornada de nosso selecionado em 1958, na Suécia, quando conquistou seu primeiro título.

Contextualizando o ambiente que se respirava no Brasil, entremeados com entrevistas, com lances e gols, serão apresentados trechos de músicas de sucesso dos jovens rebeldes, e não rebeldes, entre eles, Sérgio Murilo, Cely Campelo, o irreverente Juca Chaves satirizando o presidente Juscelino Kubitscheck, e o presidente inaugurando as obras para construção de Brasília.

Quanto aos jogadores daquele inesquecível escrete, Pelé menino, falando do amistoso da Seleção contra o Corinthians antes do embarque para a Suécia. Por não ter sido o craque Luizinho convocado, os torcedores corintianos estavam irritados e passaram o nervosismo para o campo transformando o amistoso numa praça de guerra.

Pelé machucou-se e não foi escalado para os primeiros jogos, Garrincha, por causa de suas molecagens, também não. Só entraram em campo depois que os demais jogadores fizeram pressão sobre o técnico Vicente Feola.

Pelé, Gilmar, Beline, massagista Mário Américo e o chefe da delegação, Paulo Machado de Carvalho contam essa e outras histórias, incluindo a mentira que Mário Américo contou para Garrincha para convencê-lo a lhe vender um rádio pela metade do preço.

Tem, ainda, o mico que Beline pagou porque teria quebrado o protocolo e abraçado efusivamente o rei da Suécia ao receber a taça do mundo de suas mãos.

E, claro, foco para a maior audiência que uma estação de rádio já obteve em Copas do Mundo, a da Bandeirantes, por sinal nunca igualadas nem mesmo pela televisão. Para isso, João Saad contratou para as transmissões dos jogos daquele mundial, nada menos que Mário Moraes e Pedro Luiz para se somarem a Edson Leite. De norte a sul do País, só deu a Cadeia Verde Amarela!

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). O Brasil nas Copas - 1958. Produção e apresentação: Milton Parron. Amanhã às 7h da manhã, com reprise na sexta-feira, dia 23, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 15 de outubro de 1972 – ano XV, edição 1972

MANCHETE – TER garante candidatura de Braido.

Por unanimidade de votos (6 a 0) foi julgado improcedente o pedido de impugnação da candidatura Walter Braido à sucessão municipal pela Arena de São Caetano.

O pedido de impugnação havia sido feito pelo diretório municipal do MDB.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 15 de outubro de 1992 – ano 34, edição 8205

MANCHETE – Buscas do corpo de Ulysses continuam.

Desaparecido também o corpo de dona Henriqueta, mulher de Severo Gomes.

Foram encontrados até agora os corpos do piloto Jorge Camerato, da mulher do Ulysses, dona Mora, e do ex-senador Severo Gomes.

HOJE

Dia do Professor

Em 15 de outubro de 1827, Pedro I, imperador do Brasil, baixou um decreto criando o ensino elementar no Brasil.

Em 1947, ocorre a primeira homenagem ao professor, numa escola da Rua Augusta, em São Paulo, onde funcionava o Ginásio Caetano de Campos.

Em 1948, a homenagem espalhou-se por várias outras escolas.

A data se torna oficial, nacionalmente, em 1963.

Em 1994, a Unesco proclama o Dia do Professor mundialmente.

No Estado de São Paulo, o 15 de outubro é também o Dia da Justiça de Paz.

SANTOS DO DIA

Teresa D’Avila. A Tereza de Jesus (Avila, Espanha, 1515-1582). Carmelita. Reformadora e doutora da Igreja.

Bruno de Querfurt

Tecla de Kitsingen

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Ilha Solteira. Elevado a município em 1991, quando se separa de Pereira Barreto.

Pelo Brasil: Alfenas e Boa Esperança (MG), Bannach (PA), Caucaia (CE), Currais Novos (RN), Parintins (AM) e Santa Teresa (ES).

Feriado municipal em Teresópolis (RJ), cuja padroeira é Santa Tereza.

EM 15 DE OUTUBRO DE...

1917 – Francisco de Almeida Garret deixa a direção do semanário “O Município de São Bernardo”, que era editado no Distrito de Santo André.

1937 – Falece Teodoro Sampaio, autor de “São Paulo no Século XIX”, estudo onde cita várias informações sobre o antigo Município de São Bernardo, hoje Grande ABC.

1977 – Professores Eliseu Fedri e Antonio Lapatte Neto, de Santo André, homenageados como sócios beneméritos pelo Sindicato dos Professores.