O que fazer em Munique – 15 passeios e dicas imperdíveis

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



14/10/2022 | 11:55



Quem viaja à Alemanha encontra muito o que fazer em Munique. Palco da famosa festa Oktoberfest, a cidade conquista os visitantes com construções charmosas, atrações históricas e ótima gastronomia.

Neste post, você vai conferir os melhores passeios para incluir em um roteiro para Munique. Além disso, separamos dicas e recomendações para tornar a sua viagem ainda mais especial.

Dicas de viagem para Munique

Onde fica Munique

Como chegar a Munique

Transporte em Munique

Quando ir a Munique

Seguro viagem Europa

O que fazer em Munique

Onde comer em Munique

Onde ficar em Munique

Planeje sua viagem para Munique

Onde fica Munique

Munique fica no sudeste da Alemanha e é a capital do estado da Baviera,

Com 1,4 milhão de habitantes, a cidade é a maior da região sul e a terceira mais populosa do país – atrás de Berlim e Hamburgo

Como chegar a Munique

Atualmente, não há opções de voos diretos do Brasil para Munique. Por isso, é necessário realizar conexões em outras cidades da Alemanha (a Lufthansa oferece trechos para Frankfurt) ou da Europa (operados por companhias como Air France, KLM, British Airways, TAP, Iberia e Latam).

Quem já está no Velho Continente pode viajar até a cidade alemã de trem. Uma das vantagens é que a estação de Munique fica muito bem localizada, pertinho de hotéis e pontos turísticos.

Outra opção para quem parte de algum destino europeu é organizar uma road trip de carro. Se tiver tempo, tente incluir a Rota Romântica, um dos percursos mais bonitos da Alemanha, no roteiro.

Transporte em Munique

DepositPhotos Metrô em Munique

O sistema de transporte público de Munique é excelente. As linhas de ônibus, bonde, metrô (U-Bahn) e trem (S-Bahn) permitem que os viajantes explorem diferentes partes da cidade sem dificuldades.

Táxis são comuns e carros de aplicativos (como o Uber) podem ser difíceis de encontrar em alguns horários.

Outra opção válida é alugar um carro. Nesse caso, nossa dica é reservar o veículo com a Mobility, plataforma que reúne as tarifas mais baixas do mercado.

Quando ir a Munique

A melhor época para visitar Munique é entre o final de março e meados de outubro. Neste período, os dias são mais longos e as temperaturas amenas.

Vale a pena ressaltar que setembro e outubro são meses muito movimentados na cidade. Por conta da Oktoberfest, os hotéis costumam ficar lotados e os preços tendem a subir.

De novembro a fevereiro o clima fica mais gelado, mas a capital da Baviera ganha um charme diferenciado. No final do ano, por exemplo, o destino organiza belíssimos mercados de Natal.

Seguro viagem Europa

O seguro viagem é obrigatório para quem vai à Alemanha.

Ao acessar este comparador online, você compara os preços das principais operadoras do mercado que atuam no país e pode fechar o contrato com mais segurança.

Os leitores do Rota de Férias que usarem o cupom ROTADEFERIAS15 têm 15% de desconto. Clique aqui para fazer seu seguro viagem Europa.

O que fazer em Munique

A lista de melhores atrações em Munique inclui:

Maximiliansplatz Frauenkirche Marienplatz Alter Peter Cervejarias tradicionais Jardim Inglês Deutsches Museum Residenz Alte Pinakothek Glockenbachviertel Schwabing Palácio de Nymphenburg Olympiapark BMW Museum Allianz Arena

Maximiliansplatz

Jardins e monumentos conquistam quem passa pela Maximiliansplatz. A praça é um bom ponto de partida para começar um dia de passeios por Munique.

O local também fica ao lado da Trinity Church, uma igreja em estilo barroco que vale a visita.

Frauenkirche

A Frauenkirche, ou “Igreja de Nossa Senhora”, é um dos templos mais famosos da cidade. O local se destaca principalmente por conta de suas duas torres enormes.

A dica é subir até o topo para contemplar a vista. Dependendo do dia, dá até para ver os alpes no horizonte.

Endereço: Frauenplatz 12, 80331

Frauenplatz 12, 80331 Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 8h às 20h. Domingos e feriados, das 9h30 às 20h.

Marienplatz

A Marienplatz é um famoso cartão-postal de Munique. É ali que os visitantes podem observar o prédio neogótico que serve de sede para a prefeitura, onde é possível subir na torre e ver a praça de cima.

A fachada do prédio também abriga o famoso relógio carrilhão Glockenspiel. Em alguns momentos do dia (os horários podem variar), ele exibe bonecos de madeira que se mexem e “contam” histórias emblemáticas da cidade.

Alter Peter

DepositPhotos Alter Peter

A igreja Alter Peter, também conhecida como St. Peter’s Church, fica no centro de Munique e pode ser incluída no roteiro.

A dica é visitar a torre do local e aproveitar para ver o prédio da prefeitura e a Marienplatz de cima.

Endereço: Rindermarkt 1, 80331

Rindermarkt 1, 80331 Horário de funcionamento: diariamente, das 7h30 às 19h.

Cervejarias tradicionais

DepositPhotos Cervejarias tradicionais

Palco da Okltoberfest, Munique é lar de algumas das cervejarias mais tradicionais do mundo. A Hofbräuhaus é uma das mais procuradas pelos turistas.

Também vale a pena visitar a Augustiner, que tem algumas das bebidas mais saborosas da cidade. Além disso, o local é ótimo para petiscar delícias como salsichas e joelho de porco.

Jardim Inglês

DepositPhotos Jardim Inglês

Próximo à Marienplatz e à região central, o Jardim Inglês (Englischer Garten) é o coração verde da cidade. O local figura entre os maiores parques urbanos do mundo, com mais de 400 hectares.

Perfeito para passar uma tarde, o complexo tem espaços esportivos, um canal artificial (onde, curiosamente, as pessoas praticam surf) e dois Biergärten (cervejarias ao ar livre).

Deutsches Museum

DepositPhotos Deutsches Museum

Dedicado à ciência e à tecnologia, o Deutsches Museum é um dos complexos culturais mais legais do pedaço.

O acervo conta com mais de mil objetos, que vão desde uma aeronave motorizada construída pelos irmãos Wright até uma exposição sobre instrumentos musicais.

Endereço: Museumsinsel 1, 80538

Museumsinsel 1, 80538 Horário de funcionamento: diariamente, das 9h às 17h.

Residenz

Outro museu que vale a visita é o Residenz. O local foi a residência oficial dos reis da Bavária.

O prédio abriga uma exposição do tesouro, que apresenta joias belíssimas da idade média. Além disso, é lar de um dos teatros mais bonitos da Europa.

Endereço: Residenzstraße 1, 80333

Residenzstraße 1, 80333 Horário de funcionamento: 1º de abril a 16 de outubro, diariamente, das 8h às 18h. 17 de outubro a 31 de março, diariamente, das 10h às 17h.

Alte Pinakothek

DepositPhotos Alte Pinakothek

Com um acervo riquíssimo, a Alte Pinakotech é uma ótima pedida para os fãs de passeios culturais.

Ali, é possível contemplar diversas obras dos séculos 14 a 18, incluindo a “Descida de Cristo da Cruz”, de Rembrandt.

Endereço: Barer Str. 27, 80333

Barer Str. 27, 80333 Horário de funcionamento: terça-feira e quarta-feira, das 10h às 20h30. Quinta-feira a domingo, das 10h às 18h.

Glockenbachviertel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NiL – Café & Bar (@nilcafebar)

Quem gosta de vida noturna agitada precisa conhecer as atrações do bairro Glockenbachviertel. Com um clima descolado, o local tem várias baladas e bares legais.

A região também abriga muitas atrações direcionadas ao público LGBTQIA+

Schwabing

Conhecido como um dos bairros mais chique de Munique, o Schwabing tem alguns passeios legais.

A dica é tirar uma noite para caminhar pela região e jantar em um de seus requintados bares ou restaurantes.

Palácio de Nymphenburg

DepositPhotos Palácio de Nymphenburg

Construído em 1664, o Palácio de Nymphenburg ostenta um belíssimo prédio em estilo barroco. O local foi criado para ser a residência de verão da família Wittelsbach, que governou a Baviera até o início do século 20, e hoje funciona como museu.

O complexo também tem um belíssimo jardim em estilo inglês e um bom restaurante para tomar café.

Endereço: Schloß Nymphenburg 1, 80638

Schloß Nymphenburg 1, 80638 Horário de funcionamento: 1º de abril a 15 de outubro, diariamente, das 9h às 18h. 16 de outubro a 31 de março, diariamente, das 10h às 16h.

Olympiapark

O Olympiapark é um enorme complexo esportivo. Ele foi criado para receber os Jogos Olímpicos de 1972.

O local reúne estádios e chama a atenção por conta da cobertura que imita uma lona de circo. Se passar por lá, não deixe de subir na torre, que oferece uma vista privilegiada da cidade.

Endereço: Spiridon-Louis-Ring 21, 80809

BMW Museum

DepositPhotos BMW Museum

Com exposições bacanas, o BMW Museum conquista fãs de automóveis e até mesmo quem não liga muito para carros.

O complexo fica em um prédio com visual futurista, que foi projetado para parecer com um motor de quatro cilindros. Ali, é possível conhecer a história da marca e ver carros incríveis.

Endereço: Olympiapark 2, 80809

Olympiapark 2, 80809 Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, das 10h às 18h.

Allianz Arena

DepositPhotos Allianz Arena

Quem curte futebol pode aproveitar a viagem para ver um jogo no Allianz Arena, estádio do Bayern de Munique. O local é muito bonito e foi construído para a Copa do Mundo de 2006.

Outra opção é comprar ingressos para realizar um tour guiado, que passa pelos principais pontos do estádio.

Endereço: Werner-Heisenberg-Allee 25, 80939

Onde comer em Munique

Munique é referência quando o assunto é comer e beber muito bem. A cidade tem vários restaurantes legais e também se destaca por conta das cervejarias.

Veja alguns sugestões de onde comer no destino alemão:

Hofbräuhaus

Augustiner

Löwenbräu

Hofbräuhaus

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hofbra¨uhaus Mu¨nchen (@hofbraeuhaus_muenchen)

A Hofbräuhaus, cervejaria mais famosa do pedaço, é praticamente indispensável para quem quer explorar o melhor da gastronomia local. Vale a pena experimentar as cervejas e harmonizar as bebidas com pratos típicos da Alemanha.

Augustiner

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Augustiner-Bräu Wagner KG (@augustinerbraeu_muenchen)

As salsichas e os joelhos de porco são os grandes sucessos do cardápio da cervejaria Augustiner. De quebra, os visitantes podem provar algumas das cervejas mais antigas e gostosas da Bavária.

Löwenbräu

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Löwenbräu Keller (@lowenbraukeller)

O Löwenbräu é um local tipicamente alemão, com direito a pratos típicos e cervejas incríveis. Outro diferencial é que, normalmente, os visitantes sentam juntos em grandes mesas de madeira.

Onde ficar em Munique

Munique conta com boas opções de hotéis confortáveis e bem localizados. Nossas sugestões são:

Bayerischer Hof

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Bayerischer Hof Munich (@bayerischerhof_munich)

Situado no centro de Munique, o Bayerischer Hof é indicado para quem gosta de luxo e muito conforto. O hotel oferece desde lareiras para os dias mais frios até piscina na cobertura do prédio.

—

Hotel Mirabell

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Metropol (@hotelmetropol_munich)

Com boas acomodações e ótimos serviços, o Hotel Mirabell também é uma boa pedida para se hospedar em Munique. O local é muito procurado por turistas que pretendem curtir a Oktoberfest.

—

Eurostars Grand Central

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eurostars Grand Central (@eurostarsgrandcentral_)

Com um bom custo-benefício, o Eurostars Grand Central oferece fácil acesso aos principais pontos turísticos da cidade. O local tem spa, academia e restaurante.

—

Planeje sua viagem para Munique

Quando planejamos nossas viagens para um ou mais países da Europa, como a Alemanha, deixamos tudo pronto antes mesmo de sair do Brasil, a fim de evitarmos contratempos e problemas com outros idiomas e costumes.

Com as ferramentas certas, que confiamos a ponto de torná-las nossas parceiras, compramos passagens aéreas mais baratas, alugamos carros com antecedência e reservamos hotéis. De quebra, organizamos todos os passeios, transfers e ingressos para eventos com mais segurança e pagando menos.

Reserva de hotéis em Munique

O Booking.com é uma das ferramentas mais úteis para fazer reserva de hotéis em Munique. Afiliado do Rota de Férias e fonte da equipe de reportagem na hora de fazer reservas antecipadas de hospedagem em hotéis, resorts, pousadas, o site tem boas ofertas nos principais destinos americanos. Confira políticas de cancelamento, fotos, opiniões de quem já esteve nos estabelecimentos e faça suas escolhas. Muitas vezes, você reserva primeiro e só paga quando chega ao destino.

Clique aqui para fazer suas buscas e reservas de hotéis em Munique.

Seguro viagem Europa

O Seguros Promo vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, você economiza e ainda ganha tempo na hora de fechar o seguro viagem para a Europa Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem Europa.

Chip viagem Europa

Em uma viagem para a Europa, jamais deixamos de adquirir um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone. O custo geralmente é baixo, e o serviço é ótimo. Testamos várias vezes o chip da America Chip, que conta com excelentes opções e oferece bom acesso em qualquer lugar do continente.

Clique aqui para comprar seu chip viagem para Europa.

Passagem aérea para Munique

Na hora de pesquisar passagens aéreas para Munique, vale a pena usar o site Skyscanner. Isso porque ele compara os preços de todas as operadoras aéreas que viajam do Brasil para lá e lista as melhores opções. Dá para criar alertas de aviso quando os preços do roteiro escolhido baixarem, encontrar as passagens mais baratas em determinados períodos e muito mais.

Clique aqui para reservar e comprar passagens mais baratas para Munique.

Aluguel de carro na Alemanha

O melhor site para comparar os preços praticados em Munique é a Mobility. Com uma única pesquisa, ele exibe na tela os melhores valores e as diversas opções de modelos oferecidas pelas grandes locadoras que atuam na Europa.

Clique aqui para pesquisar e alugar carro na Alemanha.

Tours, ingressos e transporte na Alemanha

Agora que você já sabe o que fazer em Munique, a plataforma Get Your Guide pode te ajudar a reservar tours, ingressos e transfers, antes mesmo de você sair de casa, com toda a comodidade e segurança. Prática e visual, ela conta com ótimas ofertas.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers em Munique.