Chiclete é novo app brasileiro que mistura relacionamento com rede social

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



14/10/2022 | 11:55



Uma rede de relacionamento que mistura aspectos do Tinder e do Instagram. Essa é a proposta do Chiclete, novo aplicativo brasileiro que já está disponível para Android e iOS. Na prática, há um feed que reúne as fotos do usuário e é possível curtir e comentar. Já em outra aba, encontram-se as imagens com os ícones para dar match ou não.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O diferencial do Chiclete, no entanto, é um recurso chamado Termômetro. Quanto mais o usuário interage dentro da rede, ele passa a ser considerado premium por uma semana, o que permite mandar mensagens diretas para quem quiser e saber quem te curtiu sem a necessidade de dar match.

Para garantir a segurança, por sua vez, os usuários poderão utilizar o botão de denúncia para comentários e fotos inapropriados. Além disso, o Chiclete conta com o sistema antipornografia, que detecta qualquer imagem de conteúdo sexual, impedindo que seja postada. O usuário, quando denunciado, é banido do app.