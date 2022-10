Obituário - 15 de outubro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/10/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Custódio Moreira, 91. Natural de Caculé (BA). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosita Tammerik Melato, 90. Natural da Nova Europa (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Pensionista. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Jaime Beserra da Silva, 86. Natural de Tupanatinga (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miguel Grecco, 80. Natural de Araraquara (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Teresa Gallego Martinez Virilo, 75. Natural da Espanha. Residia na Vila Elze, em São Paulo, Capital. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Valter de Barros Castro Nunes, 75. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Gomes Cardim (SP). Dia 9. Jardim da Colina.

Jane Charnay, 57. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 9. Jardim da Colina.

Ivan Rodrigues de Souza, 44. Natural de Santo André. Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo, Capital Motorista. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Emmanuel Campeol Cândido, 14. Natural de Santo André. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Estudante. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

José Espósito Navarro, 88. Natural de Cafelândia (SP). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Benito Rabuscki, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Abílio Vicente da Silva Soeiro, 83. Natural de Socorro, Portugal. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Henrique Soares de Souza, 80. Natural de Ouricuri (PE). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Paulicéia.

Leda Regina de Freitas, 79. Natural de Santo André. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 9. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Felicidade Duarte Alves, 74. Natural de São Francisco do Sul (SC). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Manoel dos Santos, 64. Natural de São Cristóvão (SE). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Marco Antonio Sanches, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

André Matsumoto, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Luciano Esvaldir Bedani, 86. Natural de Balbinos (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Barros Velozo, 82. Natural de Lajedo (PE). Residia no bairro Bela Vista. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ivanilde Ribeiro dos Santos, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Industrial, em São Paulo. Dia 9. Velado em São Caetano. Cemitério de Vila Formosa, Capital.

Ivone Fabretti da Silva, 74. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 9, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio Domingos Pereira, 69. Natural de Pirajuí (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 9, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria do Carmo Policarpo de Moura, 78. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Selma da Silva Vieira, 74. Natural de Paracambi (RJ). Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Tiofania Florêncio dos Santos, 67. Natural de Ilhéus (BA). Residia no Parque São José. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Jorge Pereira da Silva, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Lucas Carvalho Ananias, 26. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Benedito Sant’Ana, 80. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 9, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

José Evangelista de Santana, 69. Natural de Igarassu (PE). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 5, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.

Durvalina Menezes da Rocha, 63. Natural de São Francisco (MG). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 9, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Alice Silva, 87. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Pastoril, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.

Maria Sidney Midolla, 81. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Sonia Maria Barreto Alves, 74. Natural de Firmino Alves (MG). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Divino Balbino Dias, 66. Natural de Suzano (SP). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.

Arilthon Aparecido Cristo, 65. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Carlos Roberto Pisciotta, 61. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Palmeira, em Suzano (SP). Dia 7, em Ribeirão Pires. Cemitério São José.

Cícera de Araújo Oliveira, 59. Natural do Estado do Paraná. Residia na Vila Matias, em Santos (SP). Dia 9, em Ribeirão Pires. Cemitério Municipal Areia Branca, em Santos.

Rafael Santos Rosa Rodrigues, 53. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 5, em Ribeirão Pires. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.