Ludmilla relembra o início do namoro com Brunna Gonçalves

14/10/2022 | 11:11



Todo mundo sabe que Ludmilla é super romântica e que adora compartilhar nas redes sociais os momentos ao lado de Brunna Gonçalves. A cantora também gosta de interagir bastante com os fãs e seguidores nas redes sociais, e respondendo uma pergunta deles, Ludmilla falou sobre o início de seu relacionamento.

Para quem não sabe, a funkeira é casada com a ex-BBB desde 2019, mas antes de assumirem publicamente o relacionamento, elas passaram cerca de dois anos namorando escondido de todo mundo, inclusive da família.

Caracaaaaaaa, lembrei da época em que eu só queria poder amar a Bru em qualquer lugar, de boa, igual a todo mundo e não podia.

Ludmilla ainda lembrou de como queria que as pessoas se identificassem com as suas composições e do local onde vive.

Lembrei também que o meu sonho era morar no condomínio no qual moro hoje.