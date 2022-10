Crise no casamento? Que nada! Descubra o que fez Victoria Beckham remover tatuagem que fez para David Beckham

14/10/2022 | 11:10



Cadê a tatuagem que estava ali? Victoria Beckham acabou com ela! Não é de hoje que os fãs da ex-Spice Girls perceberam que ela removeu um desenho que tinha feito no pulso em homenagem ao marido, David Beckham. Desde então, os boatos de que o casamento estava em crise pipocaram na web. Contudo, na última quinta-feira, dia 13, a estilista colocou um ponto final nos rumores ao esclarecer a história no Today Show.

- Eu fiz essas tatuagens há muito tempo e elas simplesmente não eram particularmente delicadas.

Victoria ainda entregou que começou a remoção há alguns anos.

- As minhas eram um pouco grossas e estavam ficando um pouco borradas. Não eram tão bonitas. Eles simplesmente não pareciam tão legais. Não significa nada mais do que isso. A mídia começou a especular, eu estava deixando meu marido? Não. Eu estava um pouco cansada da tatuagem. É simples assim.