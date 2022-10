Serviços acumulam alta de 3,3% em quatro meses de avanços seguidos, diz IBGE

14/10/2022 | 10:19



O avanço de 0,7% no volume de serviços prestados no País em agosto ante julho foi a quarta alta consecutiva, acumulando um ganho de 3,3% no período. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A última vez que uma sequência de taxas positivas como essa havia ocorrido foi de abril a agosto do ano passado, quando houve cinco meses no campo positivo.

Com o resultado de agosto, o setor opera 10,1% acima do nível pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020, e fica apenas 0,9% abaixo do maior patamar da série histórica, alcançado em novembro de 2014.