Premiê Liz Truss demite ministro das Finanças do Reino Unido

14/10/2022 | 10:10



Após especulações durante a madrugada, Kwasi Kwarteng foi deposto pela primeira-ministra Liz Truss do cargo de ministro das Finanças do Reino Unido. "Você pediu para que eu me retire do cargo de ministro das Finanças. Eu aceitei", escreveu Kwarteng, em carta a premiê divulgada no período da manhã desta sexta-feira, 14.

O documento serviu como confirmação da demissão. Nele, Kwarteng afirma que o cenário econômico mudou "rapidamente" desde o anúncio do plano de crescimento britânico, que envolve o corte de uma série de impostos, em 23 de setembro.

"É importante agora que enfatizemos o compromisso se deu governo com a disciplina fiscal. O plano fiscal para meio termo é crucial para este fim, e espero apoiar você e meu sucessor em alcançar isso, dos bastidores", escreveu Kwarteng.

Ele disse acreditar que a visão de Truss é "a correta". "Foi uma honra servir como seu primeiro ministro das Finanças."

*Com informações da Dow Jones Newswires