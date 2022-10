Pete Davidson, ex de Kim Kardashashian, recebe onda de comentários negativos após gravar comercial

14/10/2022 | 10:11



Pete Davidson gravou um comercial para uma rede de fast food e, o que era para ser um vídeo promocional, acabou se tornando uma dor de cabeça para a empresa. Após assistirem ao registro, diversos internautas usaram a rede social Reddit - que reúne diversos fóruns virtuais de assuntos variados - para deixar comentários negativos sobre o ex-namorado de Kim Kardashian.

Segundo informações do Independent, um dos anúncios que parece ter sido criado especificamente para o Reddit. No vídeo, o artista compartilha a sua crítica sobre o café da manhã do restaurante enquanto come um dos itens do menu de boca aberta. No entanto, alguns usuários correram aos fóruns da rede social para demonstrar seu desgosto em ver o ator mastigar e falar, enquanto outros criticaram o número de vezes que viram o anúncio.

Um internauta escreveu:

Sou um fã super hardcore [da rede de fast food] (e é por isso que estou aqui), mas mesmo assim o comercial de Pete Davidson com ele falando de boca cheia é absolutamente repulsivo e me dá vontade de não comer lá. Não tenho certeza do que algumas mulheres veem nele, mas ele é tão nojento para mim pessoalmente? Definitivamente não é um ponto de venda para nenhum produto. Alguém mais sente o mesmo?

A postagem foi recebida com comentários de usuários concordando com as palavras escritas. Em outro fórum, uma pessoa criticou:

Sim, não sei exatamente por que, mas é estranhamente perturbador e enjoativo. Eu odeio o novo anúncio onde você vê Pete Davidson comendo. Qualquer um que fale com a boca cheia deveria ter vergonha de si mesmo, e o fato de Pete Davidson ter feito isso de bom grado na câmera torna ainda pior.