Irmão babão! Na Itália, Enzo Celulari aproveita passeio com Chiara, filha mais nova de Edson Celulari

14/10/2022 | 10:11



Fofíssimos! Enzo Celulari assumiu o papel de irmão mais velho e não negou que é super babão. O empresário está aproveitando uma viagem com o pai e a madrasta na Itália, e encantou a web com os novos registros ao lado de Chiara.

Com apenas sete meses de vida, a filha de Edson Celulari e Karin Roepke estava super sorridente enquanto era carregada pelo irmão no canguru infantil. Os registros foram compartilhados através dos Stories do empresário que apareceu fazendo voz de bebê para contar que estava aproveitando o passeio em Lucca, cidade italiana.

Vale lembrar que algumas horas antes dos vídeos, Enzo já havia compartilhado um clique segurando a irmãzinha, que arrancou elogios da web. São muito fofos mesmo, né?