Combinação de votos, conselhos e racionamento de comida... Confira tudo o que rolou nesta madrugada em A Fazenda 14

14/10/2022 | 10:11



Segura peão! A saída de Tati Zaqui de A Fazenda 14 deixou os participantes bem agitados dentro da sede, localizada em Itapecerica da Serra. Preocupados com a próxima formação da Roça, o Time A já está começando a montar estratégias para se dar bem na próxima terça-feira, dia 18.

Na área externa da casa, a conversa estava sendo liderada, é claro, por Deolane Bezerra que começou disparando:

- A próxima roça tem ir dois tóxicos, porque se um virar Fazendeiro, um fica, entendeu?

- Shay e Thomaz, indicou Pétala.

Apesar de ter o seu voto decidido, Bia Miranda, a fazendeira da semana, recebeu os conselhos de seus colegas e deve repensar sobre a possibilidade de votar ou não em Shayan e colocar o empresário direto no banco da Baia da próxima semana.

E claro, não podia faltar o assunto favorito do Time A, né? Deborah Albuquerque, que parece estar quietinha e meio apagada nas últimas semanas, já está deixando os peões em alerta.

Ainda na parte de fora, o grupo de Deolane estava conversando com Bia sobre a nova divisão de tarefas já que Tati Zaqui deixou o programa, e Lucas Santos preparou um discurso cheio de deboche:

- Lembra que você chamou o Lucas de lixo? Parece que você estava prevendo... disparou o peão, já que a Fazendeira estava pensando em deixar a ruiva com o trato do lixo da casa.

Mas, apesar de estar com o poder ao seu lado, Deolane discordou do ex-Carrosel e deixou o conselho para os amigos:

- Eu vou falar uma coisa para vocês: pé no chão. A Deborah agora vai soltar as asas de novo.

Vixe!

Com a saída de Tati, será que Thomaz Costa vai continuar no grupo onde está? Esse é um questionamento que está rondando a cabeça do Grupo A. Os peões estavam conversando sobre a volta da Roça e as reações do ex-Carrossel quando viu Vini Buttel de volta à sede. Deolane pontuou:

- Se tiver uma abertura, o Thomaz volta. Abertura só se for por você, mas aí você vai rapar junto com ele.

Eita! Os nervos estão mesmo à flor da pele, hein?! Será que Thomaz ainda terá algum aliado no final dessa confusão toda?

Já dentro da casa, os homens do Time A estavam conversando sobre a possibilidade de começarem a esconder alguns alimentos dos outros peões e fazerem um racionamento com tudo que eles tem disponível na sede.

Enquanto faziam aquele lanchinho da madrugada, Vini deu a ideia e disparou:

- Quer ser ruim? Vamos ser ruim, ruim, vamos negociar, cinco biscoitos por cinco gramas de açúcar.

Indo na onda dos amigos, Lucas quis esconder frios dos outros participantes, e André brincou:

- Meu Deus, viveremos tempos difíceis aqui dentro.

Mas, como não é só de brigas e estratégias que se vive, o Grupo A também tem os seus momentos de descontração.

Na sala, Lucas, Bia e Tiago estavam conversando sobre diversos assuntos que não envolviam nenhum dos outros peões, quando o ex-Carrossel ficou curioso sobre o estilo da influenciadora e a sua forma de se vestir.

- Estou falando você, se arrumar, tipo: Vou sair, você se arruma?

- Quando eu saio para Baia eu coloco short e top, respondeu Bia com simplicidade.

O ator insistiu em outras situações, fora da sede, como visitar shopping ou festa de amigos, mas seguiu recebendo a mesma resposta descontraída da neta da Gretchen.

- Calça e top.