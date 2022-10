Taxas de juros rondam estabilidade com dólar e após dado de serviços

14/10/2022 | 10:06



Os juros futuros rondam a estabilidade no período manhã desta sexta-feira, em meio ao dólar estável ante o real e após o dado de serviços de agosto vir acima da mediana estimada. O volume de serviços prestados subiu 0,7% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, perto do teto das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam desde uma queda de 1,1% a uma alta de 0,8%, com mediana positiva de 0,1%.

Às 9h15, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 11,53%, de 11,54% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 marcava 11,69%, de 11,70%, e o para janeiro de 2024 estava em 12,80%, de 12,79%.