PF prende o empresário Thiago Brennand em Dubai, nos Emirados Árabes

14/10/2022 | 10:05



A Polícia Federal (PF), acompanhada da polícia dos Emirados Árabes, prendeu o empresário Thiago Brennand, de 42 anos, - acusado de agredir uma modelo em academia em São Paulo e investigado por crimes sexuais. Brennand estava foragido da Justiça estadual. A captura foi realizada nesta quinta-feira, 13, em Dubai. Agora, o empresário permanecerá nos Emirados Árabes aguardando os trâmites relativos ao processo de extradição.

A prisão preventiva de Thiago Brennand foi decretada após ele descumprir a determinação da juíza Érika Soares de Azevedo Mascarenhas, da 6ª Vara Criminal de São Paulo, para entregar à Justiça seu passaporte até o último dia 23 de setembro. O empresário havia deixado o País após ser denunciado por lesão corporal e corrupção de menores.

De acordo com a Polícia Federal, a prisão foi efetuada em razão do nome do empresário constar na lista da difusão vermelha da Interpol e após contatos realizados pela corporação, em especial da recém-criada adidância da PF na Jordânia, para o cumprimento da medida.