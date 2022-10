PlayStation: Promoção Essenciais traz jogos com até 85% de desconto

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



14/10/2022 | 09:55



Os assinantes do PlayStation Plus já podem aproveitar a Promoção Essenciais, que chegou com uma onda de ofertas na loja online PlayStation Store. São mais de 260 jogos, DLCs e expansões com descontos de até 85%. Os fãs tem até 26 de outubro para aproveitá-la.

Abaixo, veja uma lista com os principais jogos em oferta. Para conferir todos os títulos que estão na Promoção Essenciais da PlayStation, clique aqui.

