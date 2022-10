Plano com anúncios da Netflix chega por R$ 18,90 ao mês

Bianca Bellucci

14/10/2022 | 09:55



O plano com anúncios da Netflix será lançado em 3 de novembro e custará R$ 18,90 por mês no Brasil. Informações foram divulgadas pela empresa nesta quinta-feira (13). O valor representa uma redução de 27% em relação à assinatura mais barata e sem propaganda, que sai por R$ 25,90.

Na prática, os assinantes verão uma média de quatro a cinco propagandas por hora. Os anúncios serão de 15 ou 30 segundos, exibidos antes e durante séries e filmes.

O plano com anúncios da Netflix ainda traz outras características. A qualidade do conteúdo será de até 720p/HD, o acervo será 10% menor do que em outras assinaturas devido a restrições de licença, e não será possível fazer download das obras para assisti-las offline.

Além de Brasil, o plano será disponibilizado em mais 11 países: Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, México e Reino Unido.

É válido destacar que o plano com anúncios da Netflix chega após a empresa perder 200 mil assinantes no primeiro trimestre de 2022. Em mais de uma década no mercado, esta foi a primeira vez que a plataforma registrou um resultado negativo no quesito.