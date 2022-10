Quarteirão da Saúde recebe exposição sobre autoexame das mamas

Da Redação



14/10/2022 | 09:50



O autoexame ajuda a mulher a perceber a presença de alterações na mama. Para lembrar a importância desse autocuidado, Diadema está com a exposição “Se Toca Mulher”, no ambulatório de Especialidades Quarteirão da Saúde. O local onde foram instaladas as placas que indicam as etapas e o modo de realizar o procedimento foi definido pelo grande fluxo de pessoas dentro do serviço.

“O corredor do térreo fica próximo à recepção, com acesso aos demais andares, e é bem iluminado. Aproximadamente 800 pessoas passam pelo Quarteirão da Saúde, em todos os serviços, é um grande público para disseminar a importância do autoexame. Assim, tanto as mulheres podem verificar as orientações quanto os homens podem prestigiar a exposição e repassar as informações para as mulheres de seu convívio. Esta é uma das ações do Outubro Rosa para incentivar o autocuidado e prevenir o câncer de mama”, explicou a diretora geral do Quarteirão da Saúde, Maria Cláudia Vilela, ressaltando o Quarteirão como espaço também de educação em saúde e não apenas de cuidado e tratamento. A exposição estará disponível até 31 deste mês.

O autoexame deve ser feito sete dias após o início do sangramento do período menstrual ou em uma data fixa do mês, quando a mulher está na menopausa. Entretanto, o procedimento não substitui o exame clínico.