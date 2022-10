Ribeirão Pires promove mutirão de mamografia e papanicolau

Da Redação



14/10/2022 | 09:40



Ribeirão Pires prepara programação especial para os próximos dois finais de semana, dias 15 e 22, ambos no sábado. Como parte do calendário do Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama e colo de útero, o município realizará mutirão para exames de mamografia e papanicolau no CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher), localizado à av. Humberto de Campos, 70.

Os agendamentos para este sábado (15) já podem ser feitos por meio dos links:

https://form.jotform.com/222855172331048 - Para exames de mamografia

https://form.jotform.com/222855513932660 - Para exames de papanicolau

Os agendamentos para o dia 22 serão abertos na próxima semana.