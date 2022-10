Vice-artilheiro da Série B, Lucca desfalca a Ponte Preta no sábado

14/10/2022 | 09:32



A lista de desfalques na Ponte Preta para o jogo deste sábado, contra o Tombense, em Muriaé (MG), ganhou mais um nome. E não é uma baixa qualquer. Com desgaste físico, o atacante Lucca não viajou com a delegação.

Este será o oitavo jogo que Lucca fica de fora na Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante de 32 anos divide a vice-artilharia do campeonato com Diego Souza - 14 gols cada - e está a quatro de Gabriel Poveda.

Além do artilheiro, outros três jogadores desfalcam a Ponte Preta por suspensão: o goleiro Caíque França, o lateral-direito Igor Formiga e o volante Wallisson. Todos eles são titulares.

O técnico Hélio dos Anjos ainda comanda uma atividade nesta sexta-feira, em Muriaé (MG), mas a provável escalação é: Luan Ribeiro; Bernardo, Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Fraga, Felipe Amaral, Léo Naldi e Elvis; Echaporã e Ribamar.

Sem vencer há três jogos, a Ponte Preta está na 11ª colocação da Série B, com 44 pontos. O time apenas cumpre tabela nesta reta final.