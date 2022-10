Dig-dig-joy! Mônica Benini mostra decoração da festa do primeiro aniversário da filha com Junior Lima: Só para nossa família

14/10/2022 | 08:11



Será que o Junior Lima fez todo mundo pular? Uma coisa é certa: o coração da família fez turo turo com o primeiro aniversário da caçula do músico. Na última quinta-feira, dia 13, Mônica Benini encantou a web ao abrir o álbum de fotos da festa de um ano de idade de Lara, fruto de seu casamento com Junior.

A festa foi intimista e toda baseada na floresta encantada, com gnomos, fadas, borboletas e até onça pintada. No Instagram, a influenciadora mostrou os detalhes e escreveu:

A Floresta Encantada da Lara para comemorarmos o primeiro ano da nossa menina amada. Eu contei nos Stories que o tema foi escolhido porque nós, que moramos em meio à natureza, estávamos com uma onça parda rondando nosso terreno no final da minha gestação da Lara e eis que eu, louca pra ver a tal da onça, passei uma grande parte do trabalho de parto da Lara mentalizando a onça, tentando conectar nossa energia feminina [risos], pra ver se ela aparecia pra mim? já que ela não apareceu, resolvi convidá-la pra festa [risos]. E cheguei então na Floresta Encantada da Lara, com direito aos seres que habitam uma boa floresta encantada: fada, gnomos, borboletas, passarinhos, onça parda e animais fofinhos.

E continuou:

Foi um dia muito muito muito especial e intimista, só pra nossa família, porque eu queria que Lara se sentisse em casa. E posso dizer? Foi tão mágico e inesquecível! Ela sorriu o tempo todo, distribuiu flores e abraços, por vontade própria, pra todos os convidados da festa.