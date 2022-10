De novo? Britney Spears encerra atividade no Instagram após desentendimento com a família

14/10/2022 | 08:10



Toxic? Britney Spears abandonou novamente o Instagram após diversos desentendimentos com a família. Se você tentou procurar a Princesinha do Pop na rede social nesta sexta-feira, dia 14, provavelmente não a encontrou. Isso porque a cantora deletou o perfil e, agora, irá se comunicar com os fãs apenas pelo Twitter.

Nos últimos tempos, Spears vinha compartilhando desabafos sobre o período da tutela e o tratamento que recebeu dos pais ao longo dos anos. Lynne Spears, a mãe da cantora, chegou até implorar para que a filha a desbloqueasse para que pudessem conversar e emitiu um pedido público de desculpas por qualquer dor que tenha causado em Britney.

Contudo, a loira não quis saber de papo e despejou outra situação polêmica que viveu com a matriarca, dizendo que levou um tapa na cara há 15 anos.

Eu juro que nunca dei um tapa em ninguém na minha vida! Daria qualquer coisa para ver como é. A primeira vez que levei um tapa foi na noite em que Paris [Hilton] e Lindsay [Lohan] me deixaram na minha casa de praia com meus bebês! Kevin me deixou naquele ponto, então eu tinha uma pequena casa de praia e minha mãe estava cuidando de Jayden e Preston... sim, eu festejei até as quatro da manhã e minha mãe ficou p**a, relatou.

Eita!