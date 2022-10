Festival reúne diferentes tribos da MPB

14/10/2022 | 08:00



A 11ª edição do Festival Novabrasil, realizado pela rádio Novabrasil FM, ocorre neste fim de semana e, dividido em dois dias, junta nomes consagrados aos artistas da nova geração.

No sábado, 15, Jorge Aragão canta sozinho, enquanto Zeca Baleiro convida Juliana Linhares e Vinícius Cantuária e Baby do Brasil se apresenta com Pepeu Gomes. Já a Lab. Fantasma (Emicida, Fióti, Drik Barbosa e Rael) chama Tuyo e a banda Gilsons recebe Liniker.

No segundo dia, domingo, 16, sobem ao palco Elba Ramalho, Nando Reis, Frejat, Vanessa da Mata convida Marina Sena, Diogo Nogueira com participação de Criolo e Bala Desejo convida Duda Beat.

"Estou muito feliz de cantar em São Paulo e de reencontrar Rubel no palco. Estamos sempre nos prometendo esse encontro, mas cada um tem viajado para um lado. Finalmente vai acontecer. Estou animada!", diz Adriana ao Estadão.

SURPRESAS

Rubel adianta o que vão fazer no palco. "Não posso entregar tudo o que estamos preparando, mas certamente vamos tocar Você Me Pergunta, que compus para ela e a gente fez um clipe, e Mentiras (sucesso de Calcanhotto), além de algumas surpresas que não posso revelar ainda", adianta. E completa: "Estou feliz de participar desse line-up incrível que junta nomes consolidados à nova geração".

Sáb. (14) e dom. (15), 13h. Sambódromo do Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209. R$ 100/R$ 160. bit.ly/festivalFM

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.