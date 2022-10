Depois de se colocar na roça, Tati Zaqui é a eliminada da semana em A Fazenda

14/10/2022 | 01:10



Depois de uma prova do Fazendeiro cheia de emoções, hoje foi dia de conhecer o mais novo eliminado de A Fazenda! Vini, Tati e Babi estavam na berlinda, que pegou fogo antes da revelação do resultado. Eita.

As tradicionais perguntas ardidas de Galisteu começaram bem apimentadas, e a primeira foi para Babi. A apresentadora perguntou sobre a afirmação que Deolane fez sobre a atriz passar pano para os integrantes do grupo B. A roceira não economizou nas palavras:

- Não tem passar pano, tem muita incoerência no grupo A

Para Tati, Galisteu perguntou sobre a relação dela com Bia Miranda, já que as duas estão sempre trocando farpas

- Não tive reciprocidade, não existiu essa conexão entre eu e ela. Ela é muito mal educada, faz ameaça.

Já Vini foi questionado sobre a relação com o Alex

- Ele é um cara que fica tentando disseminar as coisas, ele começa a perder a linha e me acusar de um monte de coisas que eu não sou.

Já na segunda parte de perguntas da noite Galisteu questionou os roceiros sobre as diferenças entre o grupo A e o B. Babi começou respondendo, e ela expôs todos os seus descontentamentos com o grupo rival, e falou sobre ameaças que já recebeu:

- É um grupo de opressão, ataca com ofensas, xingamentos. Para mim são inadmissíveis.

Tati se juntou a Babi e frisou que o grupo A pega pesado nas ofensas.

- Eles humilham, querem apontar dedo na cara, e a gente sempre na defensiva.

Já Vini desabafou sobre falta de humildade no grupo B

- Eu acho que os dois grupos eles erram, são humanos. O grupo A se impõe mais, mais humildade. Elas já estavam cantando vitória antes de ganhar a prova.

Galisteu aproveitou para perguntar se os grupos tem lideres. Babi e Tati foram unanimes e apontaram Deolane como abelha rainha. Vini se revoltou e falou que o grupo B está abraçando árvores.

E depois de tanto fogo no feno, Galisteu anunciou Babi como a primeira pessoa a voltar para a sede da noite.

A atriz foi recebida com muita animação pelo grupo B. Já o A, pareceu ficar tenso, pois Vini ainda estava na berlinda.

E não deu outra, Tati Zaqui foi a eliminada da semana. A peoa pareceu ficar bem abalada e Galisteu avisou que nunca na história de A Fazenda, uma pessoa que se colocou na roça voltou para a sede. vixi.

E a volta de Vini para a sede foi cheia de polêmicas, que prometem render durante a madrugada. O peão decidiu enganar o grupo rival e fez o bordão de Deborah, gritando como um pavão. Ao chegar na casa, além de surpreender a todos ele não poupou o grupo B e foi uma gritaria daquelas.

Pétala não se segurou e junto com Bia foi brigar com Thomaz. O peão fiou bastante abalado e falou até em sair do reality. Eita.

E aí, o que achou do resultado da noite?