Marco Luque fará única apresentação em SP com a peça 'Todos Por Um'

No próximo domingo, 16, Marco Luque apresenta o espetáculo Todos Por Um, no Tokio Marine Hall, em São Paulo. Com direção do próprio ator e humorista, em parceria com Guilherme Rocha, Luque promete grandes surpresas ao público. O artista, que também é autor do texto da peça, com produção de Macatranja, sobe sozinho ao palco, mas muito bem acompanhado dos personagens que mais marcaram sua carreira nos últimos anos. Ele ainda levará um cenário tecnológico ao show que, inclusive, contará com números de mágica.

A versatilidade de Marco Luque - comprovada desde a bancada do extinto programa CQC, da Band, por suas participações no Altas Horas, da TV Globo, e na Nova Escolinha do Professor Raimundo - ganha destaque no espetáculo que exibe também números de mágica, dança e canto, mostrando, assim, novas peculiaridades do artista.

"O que não vai faltar é diversão. É um espetáculo muito dinâmico, com sete personagens, então, com certeza, um ou outro vai tocar a pessoa de um jeito especial. As pessoas se identificam com o jeito desses personagens se tratarem, se manifestarem. Tem também as mensagens sutis de amor e confraternização para com esse planeta em que habitamos. Vai ter também um lounge com uma exposição de NFTs (sigla para token não fungível), ilustrações feitas por ilustradores renomados... Então vai ser um encontro artístico, uma manifestação com música e tudo mais. Vai ser muito legal, um dia muito legal para mim", diz Luque.

"Nesse espetáculo tem dança, mágica, canto, mas acho que tudo isso está dentro da arte de um palhaço, de um artista corporal. Sinto que venho muito dessa veia e, por isso, acho necessário enriquecer meu espetáculo com tantas coisas, com tantas linguagens diferentes. O canto veio através dos produtores de um espetáculo que fiz à convite do Miguel Falabella, então tudo isso só engrandece o nosso trabalho, nossa jornada de sempre querer estar melhor, de sempre querer presentear a plateia com algo inovador, com trabalho mesmo, sabe?", enfatiza.

Em Todos Por Um, o humorista traz as façanhas de Jackson Faive, o motoboy paulistano mais famoso do Brasil; Silas Simplesmente, um taxista com visual anos 70 que incrementa seu veículo para agradar aos diferentes clientes; Mustafáry, um vegetariano irônico e controverso, que prega a sustentabilidade do planeta e diz amar a natureza e os animais (especialmente o Serumaninho, cachorro que encontrou na praia); Ed Nerd, um nerd que sofreu bullying na escola, deu a volta por cima e quer se vingar de todos os colegas do 3º B; e Mary Help, a diarista Maria do Socorro, repaginada e engraçadíssima.

Sobre atuar e dirigir ao mesmo tempo, Luque comenta: "Divido o cargo com o Guilherme Rocha. A gente cria junto, a gente dirige junto, a gente escreve junto, então ele me ajuda porque... Sei o que quero, sei a forma como quero a construção do espetáculo, mas o Guilherme me traz a visão de fora, lá da plateia, então é importante também ter essa visão de uma pessoa de fora para compor a direção de um espetáculo".

Mesmo experiente, o humorista confessa que o frio na barriga nunca o abandona antes de subir no palco. "Nossa senhora, fico com frio na barriga sim, uma sensação de que estou fazendo aniversário e ninguém vai vir na minha festa de aniversário. Acho que sempre é essa sensação que dá... Um friozinho na barriga... É presente sempre, e necessário também porque é um combustível, adrenalina para gente. É muito boa essa sensação", fala.

Marco Luque ainda segue em cartaz com o espetáculo Dilatados, no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, em São Paulo. "Depois desse show, continuo em cartaz às quintas-feiras com Dilatados, que tem dois personagens: o Jackson Faive e o Mustafáry, um formato mais enxuto", conta.

Durante a apresentação do dia 16, ele ainda vai lançar no mercado suas NFTs que serão vendidas por meio do Artists Alley, primeira comunidade de artistas do metaverso. Ainda, por se tratar de um token não fungível, a arte adquirida jamais poderá ser replicada e os participantes da coleção recebem uma série de benefícios vitalícios, dentre eles acesso direto à pré-venda das artes principais, criadas pelos próprios artistas do Artists Alley.

A coleção chamada Todos Por Um chega com duas mil artes exclusivas inspiradas nos personagens Jackson Faive, Silas Simplesmente, Mustafáry, Ed Nerd, e Mary Help. "Sobre as NFTs... está bem legal esse assunto. A gente vai fazer dentro desse show do dia 16 o lançamento, então é muito legal, um movimento onde estou trazendo muitos artistas, ilustradores, mais de 30, uns 35 ilustradores, que estão desenhando os meus personagens. Vou fazer essa exposição nesse dia. Tudo isso é muito legal mesmo. Juntar as artes e entender o que é o futuro e colocar a arte sempre junto", finaliza.