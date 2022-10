Governo federal prorroga prazo para atualização do CadÚnico

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



13/10/2022 | 20:04



O Ministério da Cidadania prorrogou por mais 30 adias o prazo para a atualização do CadÚnico (Cadastro Único). Pessoas já inscritas e que há mais de dois anos não atualizam as informações neste que é o banco de dados do governo federal para programas sociais - a exemplo do Auxílio Brasil – poderão, agora, comparecer às unidades de atendimento presencial nos municípios ou recorrer aos canais on-line para manter a situação regularizada até a primeira quinzena de novembro.

De acordo com o Ministério da Cidadania, em julho deste ano (última atualização disponível), 258.947 famílias do Grande ABC estavam inscritas no CadÚnico, das quais 40% não efetuaram atualizações necessárias (103 mil famílias). A região tem 611 mil moradores cadastrados. A desatualização do CadÚnico pode implicar o bloqueio ou suspensão de benefícios das famílias nos programas sociais.

O CadÚnico identifica e caracteriza famílias de baixa renda e é pre-requisito para a inclusão, respeitando critérios legais, em programas como Auxílio Brasil, Auxílio Gás, Minha Casa Verde Amarela, entre outros.

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Pelo site cadunico.cidadania.gov.br é possível confirmar se há pendências cadastrais e realizar as atualizações. Para realizar o procedimento, é necessário estar logado no Gov.Br. Presencialmente, as prefeituras, que têm responsabilidade compartilhada pela execução do Cadastro Único, disponibilizam atendimento e orientações nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e outras unidades.

Em Santo André, a atualização pode ser solicitada nos Cras e nas subprefeituras de Paranapiacaba e Parque Andreense. A Prefeitura de São Bernardo realiza o atendimento no Poupatempo e no Polo Avançado de Assistência Social no bairro Santa Cruz, mediante agendamento prévio.

As famílias de São Caetano com pendências cadastrais devem realizar a atualização no Atende Fácil. Em Diadema, o serviço de atualização está disponível na Central de Cadastro dos Programas Sociais e nos Cras Norte, Eldorado, Leste e Oeste. Para todos os locais, é necessário agendamento prévio por telefone. Mauá conta com atendimento na Central de Cadastro Único.

Em Ribeirão Pires, o serviço deve ser solicitado nos CRAS do Jardim Caçula e da Quarta Divisão ou no Posto Atende Fácil (Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro).

Para a atualização presencial do CadÚnico devem ser apresentados CPF ou Título de Eleitor do responsável pelo cadastro e documento de identificação de cada uma das pessoas da família (Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, CPF, RG, Carteira de Trabalho ou Título de Eleitor).