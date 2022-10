Jorge Ben Jor deve mostrar música inédita em baile no Copacabana Palace

13/10/2022 | 19:58



O Copacabana Palace, hotel mais icônico do país, tem se tornado residência de grandes reclusos. Hospedou João Gilberto por algum tempo pelo início dos anos 2010 e, desde antes da pandemia, tem Jorge Ben Jor como um inquilino definitivo. Por sua vez, Jorge fará, nas dependências do Copa, sua primeira apresentação no Rio de Janeiro depois de mais de dois anos.

O Baile do Ben Jor será dia 26 de novembro, a partir das 22h, depois de um esquenta do DJ Marcelo Faisal. Será um show popular, só com os hits do artista, como País Tropical, Fio Maravilha, Taj Mahal e Salve Simpatia. Jorge promete mostrar, nesta noite, uma música inédita, feita durante seu isolamento no próprio hotel e guardada em segredo até aqui. A realização do Baile do Ben Jor será uma parceria entre o Copacabana Palace e a LDL Music, com ingressos disponíveis pelo site do Sympla (sympla.com.br) por R$ 450 até o fim do primeiro lote.