Corinthians inaugura busto de Basílio e celebra 45 anos do título paulista de 77

13/10/2022 | 19:30



O Corinthians inaugurou nesta quinta-feira, no Parque São Jorge, um busto em homenagem ao ex-meia Basílio, autor do lendário gol que garantiu vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta e tornou o clube alvinegro campeão paulista há exatos 45 anos, no dia 13 de outubro de 1977. Na ocasião, foi celebrado o fim de um jejum de 23 anos sem títulos, a maior seca da história corintiana.

"A emoção é muito grande, ela é gratificante, pois a gente tem o carinho dos torcedores, o apoio da diretoria, os amigos, os funcionários, que também são meus amigos. Então eu estou super feliz, obrigado a todos", disse Basílio, o Pé de Anjo, que também foi agraciado com um a inauguração de um painel que homenageia o título estadual no Memorial Corinthians

A cerimônia contou a presença de outros ex-jogadores importantes da história do clube, como Dinei, Biro-Biro, Zé Maria e Índio, do ex-narrador Osmar Santos e do presidente Duilio Monteiro Alves, que relembrou um episódio marcante em sua vida relacionado a Basílio.

"Eu nasci em 1975, mesmo ano em que o Basilio veio jogar no Corinthians. Meu avô era diretor de futebol na época e acabou arrastando ele pro hospital para me conhecer. Eu tenho até hoje uma camisa autografada dele deste dia", disse Duilio. "Muito especial estar aqui. Parabéns, você merece demais. Obrigado por tudo que você fez e faz pelo Corinthians", completou.

Além de Basílio, o Parque São Jorge já tem bustos dos ídolos Zé Maria, Wladimir, Marcelinho Carioca, Ronaldo Giovaneli, Teleco, Rivellino, Sócrates, Luizinho, Baltazar, Cláudio e Neco.

O FIM DO JEJUM

O celebrado título de 1977 é um dos momentos mais icônicos da história do Corinthians e um ponto importante da construção da identidade do clube. À época comandado por Oswaldo Brandão, o time venceu o primeiro jogo da final por 1 a 0, com gol de Palhinha, mas perdeu o segundo jogo de virada, após abrir o placar com Vaguinho, diante de mais de 146 mil pessoas no Morumbi.

Com isso, conforme as regras do campeonato, o título foi decidido em um terceiro confronto. O Corinthians foi a campo escalado com Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Wladimir; Ruço, Basílio, Luciano, Vaguinho, Geraldão e Romeu. Ficou com um jogador a mais a partir dos 16 minutos, em razão da expulsão do pontepretano Rui Rei, o que, no entanto, não tirou o equilíbrio da partida.

O gol da vitória saiu em um lance de muita ansiedade e sofrimento. Aos 36 minutos do segundo tempo, Basílio desviou de cabeça após cobrança de falta de Zé Maria, e Vaguinho chutou na trave. Wladimir cabeceou, no rebote, mas viu um defensor tirar a bola de cima da linha, antes de Basílio chutar para dentro, encerrando o jejum histórico.