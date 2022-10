Coreia do Norte dispara míssil, e sobrevoa aviões perto da fronteira com a do Sul

13/10/2022 | 18:53



Na madrugada desta sexta-feira, 14, a Coreia do Norte lançou um míssil balístico de curto alcance em direção ao seu mar do norte e enviou aviões de guerra perto da fronteira com a Coreia do Sul. Essa atitude aumentou ainda mais as animosidades desencadeadas pela recente avalanche de testes de armas de Pyongyang.

Esses movimentos sugerem que a Coreia do Norte manteria por enquanto uma série de testes de armas, a fim de reforçar sua capacidade nuclear. Alguns peritos dizem que a Coreia do Norte está querendo que os Estados Unidos e outros países a aceitem como um Estado nuclear, o que levantaria as sanções econômicas impostas e outras concessões.

O Ministro da Defesa japonês, Yasukazu Hamada, disse que o míssil voou numa trajetória "irregular" - uma possível referência para descrever a arma KN-23 altamente manobrável da Coreia do Norte, inspirada no míssil russo Iskander.

"Sejam quais forem as intenções, os repetidos lançamentos de mísseis balísticos da Coreia do Norte são absolutamente inadmissíveis e não podemos ignorar o seu avanço substancial dessa tecnologia", disse Hamada. "A série de ações da Coreia do Norte representa ameaças também ao Japão, bem como a toda a região e à comunidade internacional, e são absolutamente intoleráveis".

Ele disse que o míssil viajou até 650 quilômetros, à altitude máxima de 50 quilômetros, antes de aterrar nas águas entre a Península da Coreia e o Japão.

O Comando Indo-Pacífico dos EUA disse em comunicado que o lançamento norte-coreano não representava uma ameaça imediata à população ou ao território dos EUA, nem aos seus aliados. Os EUA acrescentaram que seus compromissos com a defesa da Coreia do Sul e do Japão permanecem "inabaláveis".

Essa foi o mais recente de uma série de lançamentos de mísseis pela Coreia do Norte nas últimas semanas.