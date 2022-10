De volta após suspensão, Nathan disputa vaga com Madson na lateral do Santos

13/10/2022 | 18:34



Novamente à disposição do técnico Orlando Ribeiro após cumprir suspensão, Nathan tem boas chances de voltar ao time titular do Santos na segunda-feira, em duelo com o Red Bull Bragantino, mas ganhou uma concorrência forte. Isso porque Madson, recuperado de uma fratura na mão, voltou a jogar na goleada por 4 a 1 sobre o Juventude e até balançou a rede.

Madson estava sem jogar desde a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no dia 18 de setembro. Liberado pelo departamento médico, ficou no banco de reservas da Vila Belmiro diante do Juventude e foi acionado logo no retorno do intervalo, após Auro, que ganhou uma rara oportunidade na equipe, sentir um problema muscular. Aos 17, usou a cabeça para marcar o terceiro gol santista. Até sofrer a lesão na mão, Madson vinha jogando como titular. Quando se machucou, a posição ficou com Nathan.

Na manhã desta quinta-feira, Orlando Ribeiro fez o primeiro treino da semana com todos os jogadores. Após uma atividade física leve, comandou um treino técnico em campo reduzido, além de realizar ajustes táticos e fez alguns testes para começar a definir a escalação que deve mandar a campo para o embate com o Red Bull Bragantino, marcado para as 20 horas de segunda, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Ribeiro continua sem contar com o zagueiro Maicon, se recuperando de uma lesão na coxa direita, e o atacante Soteldo, que trata uma lesão no bíceps femoral da coxa direita. O goleiro John, poupado da partida contra o Juventude em razão de um trauma na perna direita, treinou normalmente. O Santos pode ir a campo com João Paulo; Nathan (Madson), Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Carlos Sánchez e Luan; Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo.