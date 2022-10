Em busca da 150ª vitória no Palmeiras, Weverton pede atenção com o São Paulo

13/10/2022 | 17:02



Em grande fase no Palmeiras, Weverton pode somar sua 150ª vitória com a camisa do líder do Brasileirão neste domingo, no Allianz Parque, no clássico contra o São Paulo. Apesar do clima festivo e de vingança que a torcida do Palmeiras vem organizando, o goleiro mantém a postura de humildade e respeito e pede total atenção do grupo com o rival.

O São Paulo eliminou o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil em disputa por pênaltis no mesmo Allianz Parque após jogo com erros de arbitragem. Desde então, torcedores palmeirenses vêm cobrando a vingança. A chance é agora, para encaminhar o 11º título do Brasileirão. O sentimento, contudo, não é compartilhado abertamente pelos jogadores, mesmo com a possibilidade de o time fechar a atual edição com 100% de aproveitamento em clássicos.

"Clássicos são sempre jogos muito difíceis. O São Paulo é uma grande equipe, é um clássico regional que a gente sabe que é sempre de muita luta e pegada, mas vamos contar com o apoio do nosso torcedor, que tem nos ajudado muito dentro de casa e até mesmo fora", afirmou Weverton, em discurso de respeito.

O apoio das arquibancadas, porém, está servindo de combustível extra, não esconde o goleiro. "Lá em Goiânia, representaram muito bem todos os palmeirenses e fizeram uma linda festa. Agora, no Allianz Parque, tenho certeza de que vão lotar novamente e nos apoiar do início ao fim para fazermos mais um grande jogo", frisou. "Será mais uma decisão rumo ao nosso objetivo nesta reta final do campeonato."

Além de buscar a sexta vitória em clássicos neste Brasileirão, o Palmeiras defende a série invicta contra os rivais na temporada de 12 partidas, com 10 triunfos contra Corinthians, Santos e São Paulo. Abel Ferreira só tem um problema na escalação: o atacante Rony levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão.

A necessidade de reação do São Paulo por sonho à Libertadores será um obstáculo a mais ao Palmeiras, prevê Weverton. Assim como já havia tido dificuldades em Goiânia, contra o Atlético, desesperado na luta contra a queda e que buscou o empate por 1 a 1.

"A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil contra o Atlético-GO. Sempre falo que o segundo turno é um campeonato muito difícil porque está todo mundo brigando por algo, alguns pelo título, outros por Libertadores e outros contra o rebaixamento", ressaltou Weverton. "A gente sabia da situação do Atlético-GO e que eles encarariam como decisão, ainda mais na casa deles. A equipe deles nos trouxe muita dificuldade, mas o Palmeiras soube se portar bem e sair na frente", seguiu.

Apesar de ver a série de cinco vitórias chegar ao fim, o goleiro não achou ruim o ponto somado e espera que o time siga sem perder no Brasileirão. "Não conseguimos a vitória, mas trouxemos um ponto importante. Estamos há muitos jogos fora de casa sem perder e isso traz mais segurança e tranquilidade. Agora é fazer nosso desempenho bem dentro de casa, como estamos fazendo na temporada, e procurar sempre a vitória."