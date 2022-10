Damien Hirst queima obras após colecionadores optarem pela versão em NFTs

13/10/2022 | 16:47



Polêmico e considerado um dos grandes artistas plásticos de sua geração, Damien Hirst, 57 anos, surgiu no final dos anos 1980 e é dono de trajetória bem-sucedida, com trabalhos que logo chamaram a atenção, avaliados em milhões de dólares, mas também sendo alvo de severas críticas. Nesta semana, o artista britânico chamou novamente atenção ao queimar várias de suas obras, em transmissão pela internet.

No final do ano passado, Hirst decidiu entrar no mundo das NFTs e lançou sua primeira coleção de imagens digitais. No entanto, o artista fez com que os colecionadores escolhessem entre as manter as NFTs ou trocar cada uma delas pelas obras físicas. Cerca de cinco mil optaram pelas obras mesmo, mas praticamente o mesmo número de pessoas escolheu as NFTs.

"Muita gente acha que estou queimando milhões de dólares em arte, mas não estou, estou completando a transformação dessas obras físicas em NFTs queimando as versões físicas", afirmou Damien Hirst em sua página do Instagram, ao anunciar que faria a ação.

Em uma transmissão ao vivo de seu Instagram, na terça-feira, 11, Hirst e seus assistentes começaram a colocar as obras escolhidas em uma lareira, na Newport Street Gallery.