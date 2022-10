Ponte Preta consegue efeito suspensivo e terá torcida na reta final da Série B

13/10/2022 | 16:30



A quinta-feira começou com uma boa notícia para o torcedor da Ponte Preta. Nesta manhã, o departamento jurídico conseguiu efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e, por enquanto, não terá de cumprir punição com um jogo de portões fechados e multa de R$ 20 mil.

As punições estão suspensas até o julgamento do recurso no Pleno do STJD, que ainda não tem data para acontecer. Assim, a Ponte Preta vai ter o apoio da torcida nos jogos contra CSA e Criciúma nesta reta final de Série B do Brasileiro.

"Entramos com recurso com a finalidade de amenizar a multa e consequentemente a perda de mando. Felizmente, foi concedido. Era inadmissível a Ponte ser punida e o Vasco ser inocentado, sendo que as duas torcidas foram responsáveis pelas brigas dentro e fora de campo", disse o advogado Guilherme Righetto.

No início do jogo válido pela 26ª rodada da Série B, realizado no dia 9 de agosto, torcedores da Ponte Preta e do Vasco da Gama ficaram frente a frente depois que o portão que separava as duas torcidas foi quebrado. A partida chegou a ser paralisada pelo árbitro Anderson Daronco.

Dentro de campo, a Ponte Preta realizou nesta quinta-feira a última atividade em Campinas (SP) antes de iniciar a viagem para Muriaé (MG), onde enfrenta o Tombense, neste sábado, pela 35ª rodada da Série B.

Sem ganhar há três partidas, a Ponte Preta está na 11ª colocação, com 44 pontos, e apenas cumpre tabela nesta reta final de campeonato.