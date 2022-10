E-mail íntimo de Angelina Jolie para Brad Pitt vaza na web: É impossível escrever isso sem chorar

13/10/2022 | 16:10



É eita atrás de vixe! Recentemente, vazou na internet um e-mail em que Angelina Jolie abria o coração e contava para Brad Pitt as motivações que a fizeram vender a vinícola que ela havia comprado enquanto os dois ainda estavam juntos. De acordo com informações da Entertainment Tonight, publicadas na última quarta-feira, dia 12, a mensagem foi enviada em janeiro de 2021, quase um ano antes do ator decidir entrar com o processo contra a ex-esposa pela venda de sua parte na empresa.

No texto, Jolie disse que estava muito emotiva ao escrever a declaração, que agora está sendo usada na briga judicial. A artista contou de toda a importância afetiva do lugar para ela:

É o lugar para onde trouxemos os gêmeos para casa e onde nos casamos, tendo uma placa em memória da minha mãe. Um lugar que continha a promessa do que poderia ser e onde eu pensei que envelheceria. Mesmo agora é impossível escrever isso sem chorar. Vou guardar minhas memórias do que foi uma década atrás.

A ex de Brad Pitt ainda afirmou que foi também o local onde sua história começou a desmoronar e diz que ele ficará feliz com a mensagem para lá de emocionante:

Mas também é o lugar que marca o início do fim de nossa família - e um negócio centrado no álcool. Eu esperava que, de alguma forma, pudesse se tornar algo que nos unisse e encontrássemos luz e paz. Agora vejo como você realmente queria que eu saísse e provavelmente ficará feliz em receber este e-mail. Fiquei abalada com as publicidades divulgadas para vender o álcool. Acho irresponsável e não é algo que eu gostaria que as crianças vissem. Isso me lembrou de tempos dolorosos. Não posso estar envolvida, pública ou privadamente, em um negócio baseado em álcool, quando o alcoolismo prejudicou nossa família tão profundamente.

O ex-casal está separado desde 2016, dez anos após o começo de seu relacionamento. Juntos eles são pais de cinco filhos, são eles: Maddox Chivan, Pax Thien, Zahara Marley, Vivienne Marcheline e Knox Léon. Após o divórcio assinado em 2019, a estrela de Lara Croft já fez diversas acusações ao ex-marido, incluindo agressão aos filhos deles.