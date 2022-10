Viih Tube e Eliezer compartilham detalhes do chá revelação do filho: Contagem regressiva

13/10/2022 | 16:10



Viih Tube e Eliezer não se aguentam de ansiedade! O casal vai descobrir neste domingo, dia 16, o sexo do primeiro filho. Como você viu, os papais do ano irão fazer um chá revelação com o tema BBB - ou melhor, BBBaby,

Nas redes sociais, Viih fez questão de compartilhar os detalhes das lembrancinhas que serão entregues aos convidados, tudo com a temática da festa, é claro! A comemoração será reservada para amigos e familiares, mas a influenciadora já reforçou que os fãs poderão acompanhar o momento da revelação ao vivo em seu canal de YouTube.

Os convidados também terão uma missão especial. Caso acreditem se tratar de um menino, devem ir ao evento usando roupas verdes, mas caso o palpite seja menina, o objetivo é usar lilás. Bem criativo, né?

Qual a sua aposta?