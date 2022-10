Síria escava mosaico romano do século IV em antigo reduto rebelde

13/10/2022 | 16:05



A Síria descobriu um grande mosaico intacto que remonta à era romana, nesta quarta-feira, 12, no que foi descrito como o achado arqueológico mais importante no país desde o início da guerra civil, há 11 anos.

Jornalistas foram apresentados ao mosaico na cidade central de Rastan, perto de Homs, a terceira maior cidade da Síria. A cidade foi um grande reduto rebelde e foi palco de intensos confrontos antes que o governo sírio recuperasse a cidade em 2018.

O afresco de 120 m² foi encontrado em um prédio antigo que a Direção Geral de Antiguidades e Museus da Síria estava escavando. Empresários libaneses e sírios do Museu Nabu, do país vizinho, compraram a obra de arte que remonta ao século IV e a doaram ao Estado Sírio. Cada painel foi preenchido com pequenas pedras coloridas em forma de quadrado medindo cerca de 1,3 cm de cada lado.

Humam Saad, diretor associado de escavação e pesquisa arqueológica da diretoria, disse que entre as cenas que o mosaico mostra está um retrato raro de antigas guerreiras amazonas, da mitologia romana.

"O que está à nossa frente é uma descoberta rara em escala global", disse Saad à Associated Press, acrescentando que as imagens são "ricas em detalhes" e incluem cenas da Guerra de Troia.

Na mitologia grega e romana antiga, o herói semideus Hércules matou Hipólita, rainha das amazonas, em um de seus 12 trabalhos.

O mosaico também retrata Netuno, antigo deus romano do mar, e 40 de suas amantes.

"Não podemos identificar o tipo do edifício, se é um balneário público ou qualquer outra coisa, porque ainda não terminamos de escavar", disse Saad à Associated Press.

Sulaf Fawakherji, uma atriz famosa na Síria e membro do conselho de administração do Museu Nabu, disse que espera que eles possam comprar outros edifícios em Rastan, que ela diz estar repleto de patrimônios e artefatos esperando para serem descobertos.

"Existem outros edifícios, e está claro que o mosaico se estende muito mais", disse Fawkherji. "Rastan historicamente é uma cidade importante e poderia ser uma cidade patrimonial muito importante para o turismo."

Apesar da importância histórica de Rastan no país, Saad diz que não houve esforços significativos de escavação na cidade antes do conflito armado.

"Infelizmente, houve grupos armados que tentaram vender o mosaico em um ponto de 2017 e o listaram nas plataformas de mídia social", disse ele.

Patrimônios sírios foram saqueados e destruídos na última década de conflito violento em andamento.

Entre os incidentes mais notáveis está o grupo do Estado Islâmico tomando Palmyra, um Patrimônio Mundial da UNESCO que possui imponentes colunatas da era romana de 2.000 anos e artefatos inestimáveis, e destruindo parcialmente um teatro romano. Enquanto isso, o governo sem dinheiro da Síria vem reconstruindo lentamente o bazar secular de Aleppo depois de recuperá-lo das forças armadas da oposição em 2016.