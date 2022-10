TRT realiza curso online sobre assédio moral eleitoral no âmbito das relações de trabalho nesta sexta (14)

da Redação



13/10/2022 | 15:59



O TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 2ª Região realiza na próxima sexta-feira (14), das 17h às 18h30 o curso “Assédio moral eleitoral no âmbito das relações de trabalho”. Ele será transmitido através do Youtube da Ejud-2 (Escola Judicial do TRT) e é aberto ao público em geral.

As procuradoras do trabalho Adriane Reis Araújo e Danielle Olivares Corrêa são as palestrantes. Ao final, elas responderão as dúvidas dos participantes.

Inscrições podem ser realizadas na página da Ejud-2.