Arsenal descansa Gabriel Jesus contra Bodo Glimt, mas mantém 100% na Liga Europa

13/10/2022 | 15:55



O Arsenal continua soberano na Liga Europa. Nesta quinta-feira, mesmo sem o artilheiro Gabriel Jesus, poupado, e com os demais brasileiros começando no banco de reservas, foi até a Noruega e voltou a vencer o Bodó Glimt, desta vez por 1 a 0, para manter os 100% de aproveitamento e a liderança do Grupo A, agora com três triunfos.

O técnico Mikel Arteta mais uma vez rodou seu elenco, descansando suas principais peças. O artilheiro Gabriel Jesus, que no jogo passado contra os noruegueses entrou e fez bela jogada para o gol de Fabio Vieira, desta vez nem no banco ficou - permaneceu em Londres tratando as pancadas sofridas no clássico contra o Liverpool e já pensando no jogo contra o Leeds United, fora de casa, no domingo. Os demais brasileiros, Gabriel Magalhães, Martinelli e Marquinhos iniciaram como opção no Aspmyra Stadium, em Bodo.

Mesmo em um campo com gramado artificial e sob baixa temperatura, o Arsenal não teve trabalho para assumir o comando da partida. E, aos 24 minutos, abriu o placar em um gol de Saka, que bateu e contou com o desvio no defensor para fazer 1 a 0. O gol seria o único da partida. Mesmo com Gabriel Martinelli e Marquinhos na reta final do segundo tempo, o placar não foi alterado.

Com novo triunfo diante dos noruegueses - fez 3 a 0 em Londres, na semana passada -, o Arsenal se mantém no topo da classificação, agora com nove pontos. A próxima aparição na Liga Europa será diante do PSV, dia 20, no Emirates Stadium, rival com o qual disputará a vaga direta às oitavas.

Pelo Grupo B, o Fenerbahçe de Jorge Jesus e o Rennes disputam rodada a rodada a vaga direta às oitavas de final. Ambos chegaram aos 10 pontos, após quatro jornadas, com vitórias nesta quinta-feira. Os turcos figuram em primeiro nos critérios de desempate.

Em visita ao AEK Larnaca, o Fenerbahçe viu João Pedro, brasileiro naturalizado italiano, abrir o placar, antes de os pênaltis darem a tônica no jogo - foram três seguidos. Trickovski empatou. Restando 10 minutos para o fim, Batshuayi cobrou bem e recolocou os turcos em vantagem. Valencia não teve a mesma frieza na hora de ampliar, ao bater nas mãos do goleiro. O resultado de 2 a 1, porém, se manteve até o fim.

Já os franceses fizeram 1 a 0 na casa do Dynamo Kyev, gol de Wooh, seguraram a pressão e tentarão assumir a liderança daqui duas semanas, em decisão na visita ao Fenerbahçe - empataram por 2 a 2 na França.

Fazendo campanha decepcionante na Liga Europa, a Roma visitou o Betis e escapou de nova derrota graças a gol de Bellotti, concluindo cruzamento de Camara, igualando a partida em 1 a 1. Canales havia aberto o placar para os espanhóis, que perderam os 100% de aproveitamento, mas seguem tranquilos na liderança, com 10 pontos.

Nos demais jogos da abertura da rodada, nesta quinta-feira, o Braga abriu 3 a 1 sobre o Saint Gilloise, fora de casa, mas permitiu a reação e o empate por 3 a 3 no Grupo D. Outro jogo terminou em empate, desta vez no F, com Feyenoord 2 x 2 Midtjylland. No Grupo G, o Freiburg ganhou a quarta seguida com goleada por 4 a 0 sobre o Nantes, enquanto Qarabag e Olympiacos ficaram no 0 a 0.