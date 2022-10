Japonesa cai em golpe e paga R$ 160 mil para namorado 'astronauta' voltar à Terra

13/10/2022 | 15:33



Uma idosa japonesa de 65 anos procurou a polícia após suspeitar ter sido alvo de um golpe. De acordo com o jornal japonês Yomiuri Shimbun, a mulher transferiu 4,4 milhões de ienes (cerca de R$ 160 mil) a uma pessoa que conheceu na internet e dizia ser um astronauta russo, que precisava de dinheiro para pagar pela taxa de pouso na Terra.

O caso foi noticiado pelo jornal japonês no domingo, 9. De acordo com a polícia de Shiga, província no sudoeste do país, a idosa conheceu o golpista pelo Instagram. Ela disse não ter suspeitado da história apresentada pelo farsante porque o perfil dele nas redes sociais exibia muitas fotos do espaço.

O "casal" começou a trocar mensagens pelo aplicativo Line, onde ele se dizia apaixonado e disposto a começar uma nova vida com ela no Japão. No entanto, para isso, precisava de dinheiro emprestado para pagar as taxas de pouso de seu foguete na Terra.

A idosa teria feito cinco transferências antes de perceber o golpe, de acordo com o relato da polícia ao jornal japonês.