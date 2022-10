Solteira, Maíra Cardi posta cliques de lingerie e ostenta corpão: É muita beleza

13/10/2022 | 15:10



Maíra Cardi colecionou elogios e deu o que falar após postar alguns cliques de lingerie em suas redes sociais.

Solteira, a empresária ostentou o seu corpão em forma e falou sobre o amor que sente pela alimentação. Segundo ela, esse amor e entendimento começou após lutar contra um câncer:

Quando eu tinha 25 anos a menos do que hoje eu tinha certeza absoluta que minha genética nunca me ajudaria a não ter celulite, ou que era impossível ter a bunda dura e algumas coisas que quando somos novas desejamos mas não sabemos como, ou as vezes até achamos impossível uma vez que escutamos tanto sobre a tal limitação da genética?, começou.

Em seguida, Maíra falou como surgiu os seus dois projetos:

Enfim longo papo mas tive um câncer e depois disso minha SAÚDE mudou, para bem melhor pois fui me dedicar e estudar sobre a doença, e foi então que descobri e me apaixonei pela alimentação?. Você é o que vc come? assim veio o Seca Você Renove mais tarde fui entender que também somos o que falamos e o que sentimos, assim veio o Cura Você no meio de uma turbilhão de dores e rompimentos!

Ela então encerrou, deixando claro que tudo tem um motivo:

O que quero dizer é que TUDO tem um porque! Aproveite das chances que você tem para aprender com suas dores e seus erros!