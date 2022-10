Helmut Marko vê Max Vertappen 'mais maduro' e aposta em recorde de títulos na F-1

13/10/2022 | 14:20



O ex-piloto e consultor de esportes da Red Bull Racing, Helmut Marko, está muito empolgado com o holandês Max Verstappen. Após a conquista do bicampeonato da Fórmula 1, domingo, em Suzuka, o polêmico austríaco elogiou bastante o piloto da escuderia e fez um audacioso prognostico. Em sua visão, o holandês de 25 anos tem condições de superar os sete títulos mundiais de Michael Schumacher e Lewis Hamilton.

Em entrevista para a Sky Sports, Marko definiu Verstappen como um piloto em evolução e cada vez mais completo. "Ele está muito mais relaxado. É um piloto muito mais maduro", afirmou o consultor, impressionado com o crescimento do holandês.

"Em Budapeste, na primeira curva da primeira volta (quando Verstappen largou no meio do grid), pensei: 'quem está neste carro?' Ele deixou os carros passarem e uma vez que ele estava ao ar livre, bang, mostrou sua classe. É um grande passo e acho que não é o fim do que vimos em sua performance", festejou, sobre o fato de o piloto largar em 10º e sair vencedor.

Depois de um início de temporada atrás dos pilotos da Ferrari, Verstappen reagiu, enfileirou vitórias e garantiu o bicampeonato com quatro provas de antecedência. Essa melhora faz Marko acreditar que Verstappen pode se tornar o maior de todos os tempos, mesmo ainda com cinco títulos mundiais atrás dos melhores.

"Eu pensei que o recorde de Michael (Schumacher) nunca poderia ser quebrado e então Lewis (Hamilton) fez a mesma coisa. Eu acho que tem de haver tantos fatores juntos que você pode conseguir algo assim. Acho que um dia ele (Verstappen) vai dizer 'tudo bem' e vai embora m(ultrapassar a marca)", previu Marko.

O consultor aproveitou para falar sobre a possível violação do Regulamento Financeiro da Red Bull nas últimas temporada da Fórmula 1, divulgada pela FIA após investigação às escuderias.

"Não quero dizer muito, apenas que continuamos acreditando que não quebramos de todo a regra do limite orçamental", enfatizou. "As discussões com a FIA ainda estão em curso. Vejamos o que vai sair no final. Mas os rumores de que Max poderia perder o título mundial em 2021, por exemplo, são completamente absurdos", garantiu. "O passado demonstrou que mesmo violações graves dos regulamentos foram punidas de forma branda."