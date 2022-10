Rodrigo Lombardi exibe bastidores de cena de ação em Travessia: Spider Moretti

13/10/2022 | 14:11



É sempre divertido assistir aos bastidores de uma cena de ação e descobrir como ela foi gravada. Durante a realização de algumas cenas da novela Travessia, Rodrigo Lombardi encarnou o espírito do Homem-Aranha e mostrou suas habilidades de ação enquanto pulava do terceiro andar de um prédio e saía correndo inteirinho - mas a realidade é que haviam alguns truques por trás do feito.

Em uma publicação no Instagram, o ator exibiu alguns registros dos bastidores da gravação da atração. Primeiro, ele surgiu em uma foto com maquiagem simulando um machucado no ombro e, em seguida, compartilhou dois vídeos em ângulos diferentes mostrando como tudo foi feito. Com a ajuda de um dublê e enquadramentos de câmera bem planejados, a sequência ficou perfeita. Na legenda, o intérprete do personagem Moretti escreveu:

Hoje tem tudo sobre o spider Moretti! Não sou o mister M, mas vou revelar a cena inteira e a origem de meu super poder para pular do terceiro andar começando pelo excelente câmera e amigo J. Passos e os macetes pra criar essa cena. Divirta-se.

Alguns artistas se divertiram nos comentários:

Tá em forma spider man!, elogiou Mouhamed Harfouch.

Irado, exclamou Rafael Vitti.

Muito bom, elogiou Grazi Massafera.